Bruce Springsteen très virulent contre le gouvernement Trump en plein concert

Lors de son concert donné à Manchester, le musicien s'est une nouvelle fois laissé aller à des commentaires assez durs à l'encontre de Trump et de son administration.

On commence à le savoir, entre Bruce Springsteen et Donald Trump, ce n'est pas le grand amour. Du côté du président américain, difficile de savoir ce qu'il pense du musicien mais concernant l'artiste, en revanche, sa position a toujours été claire : il le déteste, lui et tout ce qu'il représente. Il avait déjà pris position sur le sujet plusieurs fois pendant la campagne présidentielle de l'année dernière, en qualifiant Trump de "dangereux". Mais cette semaine, "The Boss" était en concert à Manchester et il a remis ça, en ne mâchant pas ses mots.

Bruce Springsteen et le E Street Band étaient donc de passage à Manchester cette semaine, à l'occasion du Co-Hop Live. Et alors que le groupe finissait de jouer "Land Of Hope and dreams", Bruce est parti dans une grande diatribe à charge contre Trump et l'Amérique en général :

C'est génial d'être à Manchester et de retour au Royaume-Uni. Bienvenue à la tournée Land of Hope and Dreams ! Le puissant E Street Band est ici ce soir pour faire appel au pouvoir vertueux de l'art, de la musique, et du rock 'n roll en ces temps dangereux. Chez moi, l'Amérique que j'aime, l'Amérique sur laquelle j'ai écrit, qui a été un phare d'espoir et de liberté pendant 250 ans, est actuellement entre les mains d'une administration corrompue, incompétente et traîtresse. Ce soir, nous demandons à tous ceux qui croient en la démocratie et au meilleur de notre expérience américaine de se lever avec nous, d'élever leurs voix contre l'autoritarisme et de laisser la liberté résonner !

Bruce Springsteen ne s'est d'ailleurs pas arrêté là et est revenu sur ce sujet plusieurs fois au cours de la soirée. Il a notamment pointé du doigt une société américaine de plus en plus inégalitaire, qui laisse les pauvres à l'abandon, n'hésite pas à traiter les travailleurs comme des chiens, qui s'allie avec les pires dictateurs, qui se met à pratiquer la censure, bref, il peint le portrait d'une Amérique qui recule sur tous les plans. Un sujet qui a l'air de tenir à cœur à l'artiste, suffisamment pour qu'il reposte l'extrait de on intervention sur sa chaîne Youtube.