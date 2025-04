Bruce Springsteen livre une performance iconique dans un show avec plusieurs invités de légende !

Un concert que les fans ne sont pas prêts d'oublier !

C'est un moment d'anthologie que le Boss a offert à ses fans ce samedi 26 avril. Une performance légendaire, que seuls 700 privilégiés ont eu la chance d'observer lors des American Music Honors à l’université de Monmouth, dans le New Jersey. Et si Bruce Springsteen a, comme à son habitude, électrisé la foule avec ses plus grands tubes, il s'est surtout entouré d'artistes iconiques, comme John Fogerty, Smokey Robinson, Jackson Browne, Tom Morello ou encore Darlene Love, le tout dans une ambiance survoltée pour une soirée riche en duos.

Avec John Fogerty, le Boss a revisité les classiques "Bad Moon Rising" et "Proud Mary", avant d'interpréter "Going To A Go-Go" avec Smokey Robinson. Aux côtés de Jackson Browne, il a repris "Take It Easy", puis a enflammé la scène avec Tom Morello sur "The Ghost Of Tom Joad" et "Tenth Avenue Freeze-Out". Chaque chanson, chaque tableau était une nouvelle occasion de constater l'immense talent du chanteur, et sa capacité à faire revivre l'histoire du rock sur scène.

La soirée a aussi permis à Springsteen de célébrer l'héritage de ses invités, saluant leur influence "incommensurable" et leur contribution au paysage musical américain. Le grand final du show a rassemblé tous les artistes pour une reprise poignante de "This Land Is Your Land" de Woody Guthrie.

Une belle façon de célébrer le rock comme il se doit, mais aussi de mettre en lumière le talent de Springsteen, qui prépare Tracks II: The Lost Albums, une collection de sept albums inédits qui devrait sortir le 27 juin. Ce projet comprendra 83 titres, disponibles en version digitale, CD et vinyle, le tout accompagnés d’un livre illustré de 100 pages. Un pur cadeau à offrir aux amoureux du Boss !