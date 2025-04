Bruce Springsteen va sortir pas 1 mais 7 albums !

Au total près de 82 morceaux crée entre 1983 et 2018 !

Mais qui peut arrêter Bruce Springsteen ? Le Boss est actuellement partout ! Alors qu'il enchaîne une tournée dont plusieurs dates en France pour 2025, Bruce Springsteen aura également le droit à son propre biopic, joué par Jeremy Allen White, et on a qu'une seule hâte, c'est de voir le résultat !

Mais ce n'est pas tout ! Bruce Springsteen n'en a pas fini avec la musique, loin de là. Ce 1er avril, il avait fait une annonce énigmatique, mais on ne savait pas encore si c'était un poisson d'avril ou une annonce officielle. Eh bien, on peut vous confirmer qu'un nouveau projet du Boss va voir le jour en 2025 ! Enfin, pas 1 mais plutôt 7 projets !

Le projet s'intitule "Tracks II : The Lost Album", référence au premier volet sorti en 1998, où il compilait des titres inédits enregistrés entre 1972 et 1995. Cette fois-ci, Tracks II contiendra des morceaux enregistrés depuis 1983 jusqu'en 2018. Au total, 82 chansons (non, non, vous ne rêvez pas), dont 74 inédits, qui seront présents dans un coffret divisé en 7 albums ! Le box inclura également un livre d'une centaine de pages avec des photos.

Cerise sur le gâteau, on n'aura pas besoin d'attendre très longtemps avant que ce projet voie le jour, car Bruce Springsteen annonce que "Tracks II" sort le 27 juin ! Bruce Springsteen montre encore qu'il veut aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort ! (Coucou le Père Fouras !)