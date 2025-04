Bruce Springsteen : grande annonce mystérieuse, ou poisson d'avril ?

"The Boss" continue de cultiver le mystère autour de son personnage et de sa musique.

Pour être une star, il faut forcément avoir quelque chose de mystique, ou au moins, de mystérieux. Bruce Springsteen l'a bien compris depuis longtemps, et celui qu'on surnomme "The Boss" sait que chaque prise de parole de sa part va être scrutée et analysée par les fans de rock. Cette semaine, il a fait fort, avec un message assez énigmatique posté sur son compte Instagram, dont on ne sait pas trop s'il s'agit d'un poisson d'avril ou bien d'une vraie information à propos de quelque chose qui arrive bientôt.

En effet, dans la journée du 1er avril (d'où notre suspicion), Bruce Springsteen a posté une image sur Instagram, dans laquelle on voit une fiche d'enregistrement du label Thrill Hill Recording avec la date du 3 avril qui est mentionnée. Un texte est également présent, et on peut y lire : "Ce qui a été perdu a été retrouvé", sans plus de précisions de la part du chanteur.

Un message assez énigmatique, qui pourrait faire référence à plein de choses. Notamment aux déclarations faites par le chanteur vis à vis de soi-disant "albums entiers" qui dormiraient dans les tiroirs depuis plus de 30 ans, et dont il a promis à ses fans qu'il les sortirait un jour. En tout cas, on ne croit pas trop au poisson d'avril puisqu'il n'y a pas grand chose de drôle.

On se donne donc rendez-vous dans la journée du 3 avril !