Bruce Springsteen apparaît dans un spot de campagne de Kamala Harris

Le Boss du rock persiste et signe son soutien à la candidate démocrate juste avant les élections.

Un Bruce Springsteen omniprésent

Plus que quelques heures avant de connaître enfin le résultat des élections présidentielles américaines, qui opposent cette année Donald Trump, candidat ayant déjà été une fois gagnant, et une fois perdant, à Kamala Harris, nouvelle venue dans la compétition bien qu'elle était déjà vice-présidente de Joe Biden, président sortant. Forcément, tous les supporters d'un camp ou de l'autre se mettent en mouvement, à commencer par Bruce Springtseen. Le rockeur, qui est accaparé par des dizaines de projets et d'interviews en ce moment, a pris le temps de prendre la parole pour afficher son soutien à la candidate démocrate.

Une apparition dans un spot de campagne

Il y a quelques jours, Bruce Springsteen se faisait remarquer en prenant la parole sur son compte Instagram afin d'afficher son soutien pour Kamala Haaris, mais aussi pour envoyer un beau tacle à Donald Trump. Cette semaine, le Boss s'affiche clairement dans le camp des démocrates puisqu'il apparaît dans un spot de campagne en soutien à la candidate démocrate. On peut le voir en train d'appeler clairement à voter démocrate :

Cette élection concerne un groupe de gens qui veulent fondamentalement détruire notre mode de vie américain. Donald Trump ne comprend pas ce pays, ni son histoire et n'a aucune idée de ce que signifie être américain. Je veux un Président qui respecte la Constitution, qui veut protéger et guider notre grande démocratie, qui croit en l'état de droit et au transfert pacifique du pouvoir, qui se battra pour les droits des femmes, et qui veut créer une économie de classe moyenne au service de tous nos citoyens. Il n'y a qu'une seule candidate qui défend ces principes, c'est Kamala Harris. C'est pourquoi le 5 novembre, je voterai pour Kamala Haaris et Tim Walz et j'invite tous ceux qui croient en l'Amérique à se joindre à moi.

Des propos qui ont été appuyés par des actes, puisque Bruce Springsteen a joué plusieurs morceaux lors du meeting démocrate du 25 octobre.