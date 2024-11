Bruce Springsteen à propos de ses finances : "Je ne suis pas milliardaire"

Le chanteur a tenu à réfuter les allégations du magazine Forbes, selon lesquelles il serait milliardaire.

Bruce Springsteen sur tous les tableaux

Dans le rock, on a l'habitude de voir les carrières durer et s'allonger, parfois même un peu trop. Mais en ce qui concerne Bruce Sprinsgteen, on a l'impression que le Boss n'a pas pris une ride. A 75 ans, il est en train de boucler une de ses années les plus actives, entre les nombreuses dates de sa tournée, la sortie de ses deux albums live, l'annonce de documentaires et de biopics, le chanteur est littéralement partout. Une omniprésence qui doit forcément lui rapporter une certaine somme. Au point d'être milliardaire, comme l'affirmait le magasin Forbes ? L'artiste a justement tenu à mettre fin aux rumeurs.

Toujours pas milliardaire

Des rumeurs qui partent d'un article de Forbes sorti au mois d'août, dans lequel le célèbre média économique américain déclarait que la fortune de Bruce Springsteen atteignait désormais 1,1 milliard de dollars. Le Boss aurait amassé cette énorme fortune tout au long de ces 60 années de carrière, et aurait également été bien aidé par la vente de son catalogue pour une somme estimée à 500 millions de dollars.

Des informations totalement démenties par Bruce Springsteen lui-même, dans une interview accordée au média américain The Telegraph.

Je ne suis pas milliardaire. J’aimerais bien, mais ils se trompent complètement. J’ai dépensé trop d’argent dans des choses superflues.

Cela a aussi été l’occasion pour l'artiste de rappeler l'importance de travailler d’arrache-pied, mais aussi que, pour un chanteur, la "bonne fortune" ne devrait jamais être sa motivation principale. Au contraire, Bruce Springsteen a toujours tout fait pour protéger sa créativité, et d'un autre côté, il est également réputé pour avoir en horreur les signes extérieurs de richesse. On peut dire qu'en plus d'être un surdoué du rock, Mr. Springsteen est décidément un homme très sage !