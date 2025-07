Jim Morrison : 5 anecdotes sur le légendaire chanteur des Doors

Cinquante-quatre ans après sa disparition, on vous livre 5 anecdotes fascinantes sur le Lizard King.

Le 3 juillet 1971, le monde perdait l’une de ses figures les plus mystérieuses et envoûtantes : Jim Morrison, chanteur charismatique du groupe The Doors. Poète maudit, bête de scène, provocateur et philosophe égaré, il a marqué l’histoire du rock par sa voix envoûtante et ses textes mystiques. Cinquante-quatre ans après sa disparition, on vous livre 5 anecdotes fascinantes sur le Lizard King.

1. Il pensait être habité par l’esprit d’un Amérindien

Dans son enfance, Jim Morrison aurait été témoin d’un accident de voiture impliquant des Amérindiens, quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique. Il racontera plus tard que l’esprit d’un des morts était entré en lui ce jour-là. Cette vision l’a profondément marqué, au point d’en parler dans la chanson “Peace Frog” : “Indians scattered on dawn’s highway bleeding.”

2. Il rêvait de devenir cinéaste avant d’être rockstar

Avant The Doors, Morrison était un étudiant en cinéma à l’UCLA. Influencé par Jean Cocteau, Luis Buñuel et Antonin Artaud, il réalisait des courts-métrages expérimentaux et écrivait de la poésie. Sa rencontre avec Ray Manzarek donnera naissance au groupe, mais son cœur est toujours resté attaché à la poésie et à l’image.

3. Il a été arrêté en plein concert

La réputation sulfureuse de Jim Morrison s’est forgée aussi sur scène. En 1967, lors d’un concert à New Haven, il est arrêté en plein live pour avoir insulté un policier. Ce sera la première arrestation d’un musicien pendant un concert aux États-Unis. Une scène qui deviendra mythique, tout comme lui.

4. Il détestait qu’on l’appelle “The Lizard King”

Même s’il a lui-même écrit dans son poème "Celebration of the Lizard" : “I am the Lizard King, I can do anything”, Jim Morrison n’aimait pas le personnage mystique que les médias ont créé autour de cette phrase. Il voulait être perçu comme un poète, pas comme un gourou psychédélique ou une créature de fantasme.

5. Il est mort à Paris dans des circonstances floues

Le 3 juillet 1971, Jim Morrison est retrouvé sans vie dans la baignoire de son appartement à Paris, au 17 rue Beautreillis. La cause officielle : insuffisance cardiaque. Mais aucune autopsie n’a été pratiquée, ce qui a nourri d’innombrables rumeurs. Certains pensent même qu’il a simulé sa mort. Aujourd’hui encore, sa tombe au cimetière du Père-Lachaise est l’une des plus visitées de France.

Jim Morrison est parti à 27 ans, rejoignant le tristement célèbre Club des 27, mais il reste une icône intemporelle. Plus d’un demi-siècle plus tard, sa voix, ses mots et son mystère résonnent toujours dans le cœur des amoureux de rock psychédélique.