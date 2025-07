Bruce Springsteen : Jeremy Allen White affirme qu'il a eu plus d'appel pour la bande-annonce du biopic que pour son Golden Globe !

C'est pour dire que l'impact de The Boss dans le monde !

Qui aurait cru qu’une simple bande-annonce pouvait déclencher autant d’émotion et d’effervescence ? C’est pourtant ce qu’a révélé Jeremy Allen White, récemment invité sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon. L’acteur, révélé au grand public grâce à la série The Bear, y incarne cette fois une légende vivante : Bruce Springsteen, alias The Boss, dans le biopic Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la sortie de la première bande-annonce, le 18 juin, a eu un retentissement inattendu.

« Quand cette bande-annonce est sortie, j’ai eu beaucoup de pression », a confié White. « Je jouais un vrai personnage – pas n’importe lequel, mais Bruce Springsteen – et j’ai été très touché par sa sortie. J’ai reçu plus de messages après ça que lorsque j’ai remporté le Golden Globe pour The Bear. »

Un aveu surprenant quand on sait que Jeremy Allen White a raflé en 2024 le Golden Globe du meilleur acteur dans une série télévisée pour sa performance dans The Bear, série également primée pour meilleure actrice (Ayo Edebiri) et meilleure série. Pourtant, ce n’est pas Hollywood qui lui a envoyé le plus de textos, mais bien les fans de rock, stupéfaits par son interprétation bluffante du chanteur dans une scène où il entonne "Born To Run". Certains ont même cru entendre la voix du vrai Boss, tant la performance était saisissante.

Springsteen: Deliver Me From Nowhere se penche sur une période charnière de la vie de Bruce Springsteen, retraçant son parcours jusqu’à l’enregistrement de son sixième album, Nebraska, entre 1981 et 1982. Une période intense, marquée par la gestation du futur carton Born in the USA et par des difficultés personnelles profondément enracinées.

« Ils m’ont proposé l’idée et j’ai dit : "Ça a l’air amusant" », a raconté Springsteen à propos du film. « C’est un projet intéressant car il ne concerne que quelques années de ma vie. »

Le film réunit un casting de haut vol : Jeremy Strong (Succession) incarne Jon Landau, le manager et producteur historique de Springsteen, tandis que Stephen Graham prête ses traits au père du musicien, Douglas Springsteen. Tous ont été profondément marqués par l’expérience.

Jeremy Strong l’a qualifiée de « l’une des meilleures expériences professionnelles de ma vie ».

Stephen Graham, quant à lui, a confié avoir été ému aux larmes après avoir reçu les compliments personnels de Bruce Springsteen, affirmant que ces mots étaient « les plus beaux que j’aie jamais reçus de ma vie ».

Loin d’un simple hommage filmé, Deliver Me From Nowhere semble déjà toucher au cœur les fans comme les acteurs impliqués. Et si la bande-annonce a déjà provoqué une telle vague d’émotion, on n’ose imaginer ce que donnera le film dans son intégralité.

Bruce Springsteen, plus vivant que jamais à l’écran, vient peut-être de trouver en Jeremy Allen White un double à sa mesure. Et à voir l’ampleur de la réaction, même les trophées dorés d’Hollywood peuvent sembler pâles face à la puissance du rock.