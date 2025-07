Aerosmith, bientôt de retour pour un ultime concert ? Joe Perry fait monter la sauce !

Après tout, on a le droit de rêver non ?

Est-ce qu'Aerosmith pourrait à nouveau monter sur scène pour un ultime concert, à la manière de Black Sabbath et leur concert du 5 juillet 2025 ? Il se pourrait bien ! En tout cas, le légendaire guitariste du groupe Joe Perry l'a clairement sous-entendu lors d'une interview accordée à l'émission Trunk Nation de Sirius XM, alors qu'on l'interrogeait sur le sujet qui intéresse tout le monde : est-ce qu'Aerosmith va faire son grand come-back ?

Et la question est d'autant plus vivace que le groupe avait bien prévu une tournée d'adieu, son dernier chant du cygne. Prévue en septembre 2023, le groupe avait malheureusement du annuler à cause d'une sérieuse blessure au larynx et aux cordes vocales du chanteur, Steven Tyler. Un accident, qui est arrivé trois jours avant le lancement officiel de cette dernière tournée.

Mais bonne nouvelle pour les fans : les 5 membres du groupe seraient en ce moment même en train de se poser sérieusement la question d'un éventuel retour, comme l'expliquait le guitariste de 74 ans.