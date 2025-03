Aerosmith : Les 5 titres qui ont marqué l'histoire du groupe

Voici cinq morceaux qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du rock.

Le 26 mars 2025, Steven Tyler soufflera ses 77 bougies ! Frontman charismatique d'Aerosmith, il a marqué l'histoire du rock avec sa voix unique, son énergie démentielle et son style inimitable. Depuis plus de cinq décennies, Aerosmith incarne l'esprit du rock avec une énergie brute, des riffs ravageurs et une attitude badass. Porté par la voix sauvage de Steven Tyler et la guitare tranchante de Joe Perry, le groupe a gravé son nom au panthéon du rock avec des hymnes inoubliables. Voici cinq morceaux qui ont déclenché des vagues de headbanging et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du rock.

1. "Dream On" (1973)

Premier gros coup de poing d'Aerosmith, "Dream On" est bien plus qu'une ballade. Ce morceau, c'est une ascension vertigineuse, un cri du cœur, une explosion finale qui vous prend aux tripes. Avec son intro au piano mélancolique et la voix habitée de Tyler qui monte en puissance jusqu'à un climax démentiel, ce titre incarne parfaitement la rage de réussir. Impossible de ne pas frissonner sur ce solo de guitare venu d'une autre dimension.

2. "Sweet Emotion" (1975)

Dès les premières secondes, cette ligne de basse vrombissante et cette talkbox envoûtante vous happent. "Sweet Emotion" n'est pas juste un morceau, c'est un trip, une atmosphère enivrante qui vous transporte dans les coulisses d'un rock'n'roll sulfureux. Ce titre, issu de l'album Toys in the Attic, marque un tournant dans la carrière du groupe et devient l'un des hymnes les plus cultes de l'époque.

3. "Walk This Way" (1975 / 1986)

Un riff de guitare à vous déboîter la nuque, un groove implacable, et un flow endiablé de Steven Tyler : "Walk This Way", c'est l'essence même du rock badass. D'abord sorti en 1975, le titre prend une dimension légendaire en 1986 lorsque Run-D.M.C. s'en empare et le fusionne avec le hip-hop. Ce crossover explosif détruit les frontières entre les genres et propulse Aerosmith dans une autre galaxie. Un véritable coup de maître qui continue de faire vibrer les foules.

4. "Crazy" (1993)

Dans les années 90, Aerosmith débarque avec une série de ballades ultra-puissantes, et "Crazy" en est le joyau. Guitares bluesy, mélodie enivrante, solo à vous faire planer... ce morceau transpire l'émotion brute. Son clip mythique avec Alicia Silverstone et Liv Tyler, duo de choc en cavale, fait exploser la popularité du titre. "Crazy", c'est l'amour, la liberté, et le rock'n'roll dans toute sa splendeur.

5. "Cryin'" (1993)

Sorti la même année que "Crazy", "Cryin'" est un autre bijou des années 90. Ce titre mêle une intensité brute, des riffs puissants et une mélodie poignante qui prennent aux tripes. Le clip légendaire, mettant à nouveau en scène Alicia Silverstone, est devenu un classique du rock alternatif. Entre désespoir amoureux et explosion émotionnelle, "Cryin'" illustre à merveille la capacité du groupe à mêler puissance et sensibilité.

6. "I Don't Want to Miss a Thing" (1998)

Que l'on soit fan ou non des power ballads, difficile de nier l'impact de ce morceau. Composé pour la BO du film Armageddon, "I Don't Want to Miss a Thing" propulse Aerosmith au sommet des charts et touche un public planétaire. Ce titre déchaîne les passions, entre déclarations d'amour enflammées et grands moments de rock épique. Avec cette chanson, le groupe prouve qu'il peut tout faire, et le fait mieux que personne.

De leurs riffs incendiaires à leurs hymnes poignants, Aerosmith a su traverser les décennies en restant l'une des formations les plus iconiques du rock. Ces six morceaux ne sont que la pointe de l'iceberg, la preuve éclatante que les "Bad Boys of Boston" ne jouent pas dans la cour des amateurs, mais bien dans celle des légendes.

Bon anniversaire à Steven Tyler (avec un peu d'avance), l’éternelle rockstar qui, à bientôt 77 ans, continue d’incarner la folie et la magie du rock’n’roll !