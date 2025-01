Aerosmith : Le bassiste Tom Hamilton de retour avec un nouveau groupe !

Ce qui fait taire les rumeurs d'un retour du groupe ?

Aerosmith : Le retour ce n'est pas pour tout de suite !

Le groupe légendaire de hard-rock, Aerosmith, est actuellement en pause. Cet arrêt soudain des tournées fait suite aux problèmes de voix du chanteur Steven Tyler, contraint à un repos forcé. Si un retour du groupe n’est pas exclu, il dépendra entièrement de l’état de santé de leur leader charismatique. En attendant, le bassiste Tom Hamilton ne reste pas inactif et se tourne vers de nouveaux horizons musicaux.

Récemment, Tom Hamilton a fait une annonce excitante pour les fans de musique : il poursuit sa carrière avec un nouveau groupe baptisé Close Enemies. Ces derniers viennent tout juste de sortir leur premier single, intitulé "Sound of a Train", que vous pouvez découvrir ci-dessous. Ce morceau, aux sonorités puissantes et raffinées, promet de faire vibrer les amateurs de rock.

Mais ce n’est pas tout ! Un album est déjà en préparation. Dans un communiqué de presse, Tom Hamilton s’est exprimé avec enthousiasme :

"Nous sommes très heureux de travailler avec TLG/Virgin sur la sortie de l’album de Close Enemies ! Ils sont vraiment aussi impatients que nous à l’idée de le sortir ! J’ai hâte de voir ce qui va se passer !"

Les fans de rock et d’Aerosmith peuvent donc se réjouir : même si le groupe iconique est en pause, ses membres continuent de faire vivre la musique. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles sur Close Enemies et sur l’éventuel retour d’Aerosmith !