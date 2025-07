Green Day : Billie Joe Armstrong fait monter un fan sur scène, puis le dégage après qu'il ait joué "Wonderwall" d'Oasis

Billie Joe Armstrong a détesté, mais Liam Gallagher, lui, a adoré !

Les shows de Green Day sont en général assez mouvementés, ça ne date pas d'hier. Il faut dire que le leader du groupe, Billie Joe Armstrong, peut être parfois assez excité. La semaine dernière, il se faisait d'ailleurs remarquer parce qu'il avait menacé un fan en plein concert, car ce dernier lui jetait de l'eau. Cette semaine, c'est un autre genre d'anecdote qui va rester dans les mémoires : après avoir été invité à monter sur scène par le chanteur, un fan se fait finalement dégager parce qu'il a eu l'audace de jouer du Oasis.

La séquence est assez amusante et elle a fait le tour des réseaux sociaux. Elle a eu lieu au Luxembourg lors d'un concert de Green Day qui se déroulait le 30 juin 2025. Comme souvent, Billie Joe Armstrong a invité un fan à monter sur scène, pour l'accompagner à la guitare sur le morceau qui clôture parfois les concerts de Green Day, "Good Riddance (Time Of Your Life)", sauf que cette fois, les choses ont "mal tourné". En effet, le fan a préféré commencer à jouer quelques notes du titre culte d'Oasis, "Wonderwall".

Best song of the night — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2025

Billie Joe Armstrong a immédiatement lâché un "oh, fuck me", de surprise et de déception, avant de reprendre la guitare au fan et de l'inviter à rapidement quitter la scène. Et si cette séquence est évidemment drôle, ça a surtout l'air d'avoir bien fait kiffer Liam Gallagher, célèbre membre d'Oasis, qui a retweeté la vidéo en y ajoutant : "la meilleure chanson de la soirée". On imagine que Green Day va apprécier !