Oasis : La mère des frères Gallagher est à l'origine de la reformation du groupe !

Contre toute attente, Oasis s’est reformé. Et derrière ce miracle musical, se cache une femme restée longtemps dans l’ombre : Peggy Gallagher, la mère de Liam et Noel Gallagher, ainsi que de leur frère aîné Paul. À 82 ans, cette Mancunienne au caractère bien trempé a enfin brisé le silence autour du retour du groupe culte des années 90 :

Si elle reconnaît avoir joué un rôle de catalyseur, Peggy insiste cependant sur un point fondamental :

« C’était leur choix. On ne peut pas forcer Liam et Noel à faire quelque chose qu’ils ne veulent pas faire. »

Pendant toutes ces années de querelles, de clashs médiatiques et d'insultes sur les réseaux sociaux, Peggy Gallagher a été la seule capable de maintenir un lien entre ses fils. Malgré leur rivalité légendaire, les frères Gallagher sont toujours restés très proches de leur mère.

Ce lien familial fort remonte à une époque sombre de leur enfance. En 2018, Liam Gallagher évoquait avec émotion le rôle déterminant de sa mère :

« J’avais sept ans quand ma mère a quitté mon père. C’était un voyou, il sortait tous les soirs pour mettre le bazar, frapper ma mère, Noel et Paul. Il ne me touchait jamais. Un soir, alors qu’il était sorti, ma mère a mis toutes nos affaires dans une camionnette, lui a laissé un matelas par terre et nous a emmenés dans une nouvelle maison. Et à partir de ce moment-là, tout a changé pour le mieux. »