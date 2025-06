Oasis demande de l'aide à ses fans pour construire le documentaire "Live 25" à travers les chansons mythiques du groupe.

Les fans pourront raconter leurs histoires.

Après des années d’attente et d’innombrables rumeurs, Oasis fait son grand retour ! La tournée de retrouvailles qui débutera le 4 juillet à Cardiff sera immortalisée à l’écran dans un documentaire intitulé Live 25. Un projet ambitieux produit par Steven Knight, réalisateur de la série culte Peaky Blinders, et mis en scène par Dylan Southern et Will Lovelace, déjà derrière le documentaire sur LCD Soundsystem Shut Up and Play the Hits.

Une approche inattendue pour raconter l’histoire du groupe

Ce projet marque un revirement surprenant par rapport aux déclarations de Liam Gallagher, qui affirmait il y a quelques mois : « Un documentaire sur Oasis ? Je n’y connais rien et je n’y participerais pas de toute façon. » Pourtant, Live 25 n’a pas pour but de relater l’histoire traditionnelle du groupe, mais plutôt d’explorer « comment et pourquoi la musique d’Oasis est devenue si importante pour tant de gens ».

Selon Tom Sheehan, photographe qui a récemment publié le livre Roll With It: Oasis in Photographs 1994-2002, le phénomène Oasis a profondément marqué la culture britannique : « Ils ont ressuscité quelque chose qui existait auparavant, mais que les gens avaient en quelque sorte oublié. »

Un documentaire construit avec l’aide des fans

L’originalité du projet réside dans sa volonté de donner la parole aux fans d’Oasis. La production Magma Studios invite chacun à partager son histoire personnelle avec le groupe. Un appel a été lancé :

« S’il y a une chanson qui a une grande signification pour vous, qui a changé votre vie, vous rappelle un grand amour ou un chagrin d’amour, vous fait penser à quelqu’un qui n’est plus avec nous ou vous a inspiré à être qui vous êtes, parlez-nous-en. »

Les témoignages pourront être envoyés via la page web mise en place par Magma Studios, qui souhaite incorporer ces récits dans Live 25. L’objectif est clair : raconter « depuis 30 ans, les chansons d’Oasis font partie de la vie de millions de personnes à travers le monde ».

Une célébration musicale et humaine

Avec Live 25, Oasis ne se contente pas de revenir sur scène, le groupe veut célébrer son héritage à travers les voix et les émotions de ses admirateurs. Ce documentaire promet d’être une immersion profonde dans l’impact culturel de chansons mythiques comme Wonderwall, Don’t Look Back in Anger ou Live Forever, qui ont façonné toute une génération.

Alors, quelle est TA chanson d’Oasis et pourquoi est-elle si spéciale pour toi ?