Oasis : C'est Officiel ! Liam Gallagher sera bientôt grand-père !

Et ça sera la première fois !

2025 s’annonce comme une année exceptionnelle pour Liam Gallagher. Et pour cause : non seulement Oasis prépare son grand retour sur scène avec des concerts exceptionnels au Royaume-Uni, mais le chanteur iconique s’apprête aussi à vivre un bouleversement bien plus personnel… Il va devenir grand-père !

C’est via Instagram que la nouvelle a été confirmée : Molly Moorish, la fille de Liam, a annoncé sa grossesse dans un post sobre mais touchant. Née de sa relation avec Lisa Moorish, ancienne compagne de l’artiste, Molly n’a rencontré son père qu’en 2018, alors qu’elle avait déjà 21 ans. Une rencontre tardive, mais fondatrice : depuis, père et fille sont devenus très proches.

Touché par leurs retrouvailles, Gallagher avait même composé la chanson "Now That I've Found You" en l’honneur de Molly. Un morceau à retrouver sur son album de 2019, Why Me? Why Not. — preuve que derrière l’attitude rock’n’roll, il y a un cœur tendre.

Si les rumeurs vont bon train autour de nouveaux titres d’Oasis, pour une potentielle reformation en studio, c’est bien cette aventure familiale qui place Liam sous les projecteurs. Ce sera la première fois que le chanteur deviendra grand-père, une étape de plus dans la vie d’un homme qui semble, cette année, réconcilier le passé, le présent et l’avenir.