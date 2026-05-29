The Rolling Stones : Andrew Watt assure que le nouvel album sera plus "brut"

Le producteur Andrew Watt, déjà aux commandes de « Hackney Diamonds » en 2023, l’affirme sans détour : le prochain album des Rolling Stones prendra une direction encore plus instinctive. Selon lui, ce nouveau projet sera « plus brut, plus 'live' et plus improvisé » que son prédécesseur, confirmant un virage assumé vers une énergie plus spontanée.

Un retour aux sources avec Foreign Tongues

Intitulé « Foreign Tongues », l’album est attendu le 10 juillet 2026 et s’annonce comme un véritable retour aux fondamentaux pour le légendaire groupe britannique. Toujours selon Andrew Watt, cette nouvelle production mettra en avant une approche plus directe, nourrie par des collaborations prestigieuses et une volonté de capturer l’essence du jeu live.

Le producteur ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme pour ce projet qu’il considère comme une étape encore plus marquante que le précédent : « Mais j’aime encore plus celui-ci », confie-t-il au Telegraph, en comparant Foreign Tongues à Hackney Diamonds. Il poursuit : « Il est plus brut, plus live et plus improvisé - attendez d’entendre ce que joue Keith. C’est incroyable. »

Une expérience en studio intense et spontanée

Andrew Watt décrit également son travail avec les Rolling Stones comme une expérience unique : « la chose la plus amusante au monde ». Il ajoute avec humour : « Il n’y a jamais un seul jour où j’irais en studio sans me dire : je vais voir les putains de Rolling Stones jouer ! »

L’intégralité de « Foreign Tongues » a été enregistrée en un temps record, en moins d’un mois, dans les studios Metropolis situés dans l’ouest de Londres, renforçant cette dynamique d’urgence créative et de spontanéité.

Mick Jagger évoque des sessions intenses

De son côté, Mick Jagger s’est montré tout aussi enthousiaste à propos de ces sessions londoniennes. Le chanteur souligne l’intensité du processus d’enregistrement : « J’ai adoré faire ces sessions d’enregistrement à Londres chez Metropolis. C’étaient quelques semaines très intenses pour enregistrer ‘Foreign Tongues’. Nous avions 14 excellents morceaux et nous sommes allés aussi vite que possible », explique-t-il.

Avec « Foreign Tongues », les Rolling Stones semblent donc prêts à proposer un album plus instinctif, porté par une énergie brute et une dynamique de groupe retrouvée, fidèle à leur légende rock.