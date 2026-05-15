“In The Stars” : les Rolling Stones rajeunis grâce à l’IA dans un clip bluffant

Les Rolling Stones ont dévoilé le clip de “In The Stars”, premier extrait de leur futur album Foreign Tongues, attendu le 10 juillet.

Les Rolling Stones ont dévoilé le clip de “In The Stars”, premier extrait de leur futur album Foreign Tongues, attendu le 10 juillet. Mais plus encore que le morceau, c’est l’utilisation impressionnante de l’intelligence artificielle qui fait parler.

Dans cette vidéo réalisée par François Rousselet, les membres du groupe apparaissent sous une apparence rajeunie grâce à une technologie de deepfake développée par la société Deep Voodoo. Le clip met également en scène l’actrice Odessa A’zion, qui a confié que Tattoo You avait été le premier album qu’elle ait écouté entièrement dans sa jeunesse.

Ce recours à l’IA relance aussi le débat sur son utilisation dans la musique. Keith Richards avait déjà comparé cette technologie aux synthétiseurs, estimant qu’elle pouvait autant dénaturer la musique que devenir un véritable outil créatif. Même son de cloche du côté de Mick Jagger, qui reconnaissait récemment que l’intelligence artificielle faisait désormais partie intégrante de l’industrie musicale.

Avec “In The Stars”, les Rolling Stones prouvent une nouvelle fois leur capacité à mêler héritage rock et modernité.