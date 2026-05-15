Bring Me The Horizon : Oli Sykes complètement sonné après un jet de téléphone en plein concert !

Le concert de Bring Me The Horizon à St Louis, dans le Missouri, a viré au cauchemar pour Oli Sykes.

Le concert de Bring Me The Horizon à St Louis, dans le Missouri, a viré au cauchemar pour Oli Sykes. Alors que le groupe venait tout juste de débuter son show lundi dernier, le chanteur britannique a été victime d’un violent jet de téléphone en pleine tête pendant l’interprétation de “Happy Song”.

Sur les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on peut voir Oli Sykes immédiatement porter sa main à la tête avant de s’emporter face au public : « Qui m’a jeté un ptain de téléphone à la tête, mrde ?! ». Un moment particulièrement tendu qui a laissé le frontman de Bring Me The Horizon complètement désorienté.

Malgré le choc, le chanteur a tout de même tenu à poursuivre le concert jusqu’au bout. Les fans présents ont cependant rapidement remarqué que quelque chose n’allait pas. Très diminué, Oli Sykes est notamment resté beaucoup plus statique qu’à son habitude pendant “YOUtopia”. Plus surprenant encore, il n’a pas effectué son traditionnel bain de foule durant “Drown”, un moment pourtant devenu emblématique des concerts du groupe.

Pris en charge après le show, le chanteur a finalement donné de ses nouvelles dès le lendemain afin de rassurer ses fans. Sur ses réseaux sociaux, il a expliqué avoir souffert d’une légère commotion cérébrale : « Ok tout le monde. Tout va bien. Le téléphone, très intelligent, a entrainé une légère commotion cérébrale mais ça a désenflé à présent. Hier soir, le fait de chanter appuyait sur la blessure et me désorientait, toutes mes excuses si vous avez constaté que je n’étais pas à 100%. Merci à tous ceux qui se sont inquiété pour moi ».

Cet incident relance une nouvelle fois le débat autour des comportements dangereux en concert. Ces dernières années, plusieurs artistes ont déjà été blessés par des objets lancés depuis le public, une pratique de plus en plus dénoncée dans l’industrie musicale.