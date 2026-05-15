Green Day : l'incroyable histoire de l'album 21st Century Breakdown

Dix-sept ans après sa sortie, 21st Century Breakdown reste l’album de la consécration totale pour Green Day, entre engagement politique et punk-rock symphonique.

Après le séisme American Idiot, les Green Day se retrouvent au sommet de l'Olympe. "Nous n'étions plus un groupe de marginaux", confie Billie Joe Armstrong. Pour les punks de Berkeley qui avaient retourné les charts dix ans plus tôt avec Dookie, l'enjeu est alors colossal : rester au top ou se faire oublier. La réponse ? Un silence de cinq ans, le plus long de leur carrière, pour préparer une suite d'une profondeur inédite.

Pour ce projet ambitieux, le trio s'entoure de Butch Vig, le producteur de légende de Nevermind (Nirvana). L'idée est d'injecter l'énergie brute de leurs side-projects (comme les Foxboro Hot Tubs) dans un format XXL. Billie Joe, mystérieux, cache même les paroles à Mike Dirnt et Tré Cool pendant les premières sessions, trafiquant sa voix sur les démos pour garder ses secrets. Ce n'est qu'un an plus tard, lors des prises définitives, que ses compères découvrent l'ampleur du récit.

En 18 titres et 69 minutes, l'album se découpe comme une pièce de théâtre : Heroes and Cons, Charlatans and Saints et Horseshoes and Handgrenades. Billie Joe y balance tout : les cicatrices de l'ouragan Katrina, les injustices sociales, et sa propre jeunesse avec cette phrase culte : "Né sous Nixon, élevé en enfer". "C’est un récit musical", explique le leader. "Il monte et descend comme la marée, vous emmenant d'une mélancolie profonde à cette rage euphorisante."

Même si leur label hésitait face à un second concept-album consécutif, les Green Day n'ont rien lâché. Résultat ? Une place de numéro 1 instantanée aux USA et en Angleterre, un deuxième Grammy Award dans la poche et une tournée mondiale mythique. "On a fait le plus grand concert de notre foutue carrière au stade de Wembley à Londres", se souvient Billie Joe. Plus qu'un disque, cet album a gravé le nom de Green Day dans l'histoire des légendes du rock.