Green Day dévoile les secrets de la pochette de "Dookie" : Billie Joe Armstrong raconte l’histoire derrière l’icône punk

Trente ans après sa sortie, Dookie continue de fasciner. Billie Joe Armstrong partage l’anecdote derrière la pochette devenue mythique du premier grand succès de Green Day.

Sorti en 1994, Dookie n’est pas seulement l’album qui a propulsé Green Day au sommet du punk rock mondial : il est aussi devenu une pièce majeure de la culture pop. Parmi ses légendes, la pochette reste l’un des éléments les plus discutés. Dessinée par l’artiste local Richie Bucher, elle dépeint une scène chaotique inspirée de Telegraph Avenue à Berkeley, la ville d’origine du groupe, mêlant personnages, clins d’œil culturels et humour autour du titre du disque.

Billie Joe Armstrong a récemment expliqué que le groupe avait donné à Bucher seulement le nom de l’album comme point de départ, sans autres directives. L’artiste en a tiré une illustration foisonnante, toute en énergie et en désordre visuel, qui reflète l’esprit libre et bruyant de l’époque.

Le choix du titre Dookie lui-même — terme argotique pour évoquer quelque chose de grotesque — venait d’une anecdote de tournée, et la pochette a amplifié encore l’identité punk du disque.

Au fil des années, cette jaquette est devenue presque aussi célèbre que l’album lui-même, figurant parmi les visuels les plus reconnaissables du rock des années 90, et symbolisant l’ironie et l’attitude DIY (do-it-yourself) du mouvement punk.