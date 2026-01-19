Billie Joe Armstrong : « C'est incroyable de pouvoir jouer à un événement comme celui-ci juste derrière chez soi. »

C’est une annonce qui fait déjà vibrer les amplis et frissonner les fans de punk rock à travers le monde. Green Day a été officiellement désigné tête d’affiche de la cérémonie d’ouverture du Super Bowl 60, qui se tiendra le 8 février au mythique Levi’s Stadium de Santa Clara, en Californie.

Un événement hautement symbolique pour le trio légendaire, puisque ce concert se déroulera chez eux, au cœur de leur région natale, la baie de San Francisco. Une consécration pour un groupe qui, depuis les années 90, incarne l’esprit rebelle et fédérateur du rock américain.

Pour l’occasion, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt et Tré Cool offriront un medley explosif de leurs titres les plus emblématiques, retraçant plusieurs décennies de tubes et d’hymnes générationnels. Le tout sera sublimé par un défilé de légendes de la NFL, avec la présence de plusieurs MVP historiques ayant marqué l’histoire du Super Bowl.

Très enthousiaste, Billie Joe Armstrong a réagi à l’annonce en soulignant à quel point il était exceptionnel d’ouvrir l’un des événements sportifs les plus regardés au monde sur ses terres natales. De son côté, la NFL a insisté sur la portée symbolique de ce choix, décrivant l’association d’un groupe musical local emblématique avec des icônes du football américain comme une manière forte et fédératrice de célébrer le 60e anniversaire du Super Bowl.

La soirée s’annonce d’ailleurs mémorable sur tous les fronts. La star portoricaine Bad Bunny assurera le spectacle de la mi-temps, tandis que Charlie Puth interprétera l’hymne national américain. De son côté, Brandi Carlile prêtera sa voix à l’incontournable « America The Beautiful ».

En parallèle de cet événement planétaire, Green Day continue d’étendre son univers au-delà de la musique. En septembre dernier, le groupe a dévoilé la bande-annonce de New Years Rev, une comédie routière suivant le périple d’un jeune groupe de musique parti à la rencontre de ses idoles.

Entre punk rock, football américain et cinéma, Green Day prouve une fois de plus qu’il reste un acteur incontournable de la culture populaire, capable de réunir toutes les générations autour d’une même énergie brute et authentique.