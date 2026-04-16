Green Day : "Nimrods", un film inspiré des débuts punk du groupe, refait surface !

Un projet de film centré sur les jeunes années de Green Day se précise, entre fiction et hommage à la scène underground californienne.

Un nouveau projet autour de Green Day commence à se dévoiler. Intitulé "Nimrods – A Green Day Story", le film s’inspire directement des débuts du groupe à Berkeley, bien avant l’explosion mondiale de "Dookie" (1994). Une époque marquée par les concerts en clubs et l’énergie brute du punk, que Billie Joe Armstrong considère encore aujourd’hui comme "les meilleures années".

Plutôt qu’un biopic classique, le film adopte une approche décalée. L’histoire suit trois lycéens musiciens, accidentellement pris pour un groupe censé assurer la première partie d’un concert du Nouvel An à Los Angeles. Ils se lancent alors dans un road trip à travers les États-Unis, portés par l’espoir de vivre leur moment de gloire. Une intrigue fictive, mais nourrie par l’esprit et les codes de la scène punk DIY.

Produit avec le soutien du groupe et de Live Nation, le long-métrage a déjà été présenté au Festival de Toronto en 2025. Son titre fait référence à l’album "Nimrod" (1997), clin d’œil ironique fidèle à l’humour du groupe. Toujours sans date de sortie officielle, le projet s’annonce comme une célébration du live et de l’énergie des débuts, de quoi attiser la curiosité des fans de rock.