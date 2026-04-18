Morrissey revendique la photo emblématique des Smiths au Salford Lads' Club : « C'était mon idée. »

Figure aussi fascinante que controversée, Morrissey n’a jamais eu peur de réécrire l’histoire… surtout quand il s’agit de la sienne. Cette fois, l’ex-chanteur des The Smiths s’attaque à l’un des clichés les plus mythiques du rock britannique.

Une photo légendaire… et une mise au point tranchante

Dans un message publié sur son site officiel, Morrissey affirme que la célèbre photo du groupe devant le Salford Lads' Club — capturée en 1985 par le photographe Stephen Wright — était entièrement son idée.

Ce cliché, devenu iconique et utilisé sur la pochette intérieure de l’album The Queen Is Dead, montre Morrissey aux côtés de Johnny Marr, Andy Rourke et Mike Joyce sous les arches en terre cuite du bâtiment.

Mais selon le chanteur, il faut remettre les choses au clair :

« Pour ceux qui se soucient des détails, le fait de me faire photographier devant le Salford Lads Club n'était ni l'idée ni le choix des Smiths, mais exclusivement le mien (…) »

Il ajoute, non sans ironie, que les autres membres du groupe voyaient à l’époque cette initiative comme « une autre folie inutile de Morrissey ».

MORRISSEY HAS SPOKEN ‼️ pic.twitter.com/RTVJGM9L3l — Salford Lads' Club (@salfordladsclub) April 12, 2026

Une image devenue culte

Avec le temps, cette photo s’est imposée comme un véritable symbole du rock anglais. Exposée à la National Portrait Gallery et à la Manchester Art Gallery, elle a contribué à transformer le Salford Lads’ Club en lieu de pèlerinage pour les fans du monde entier.

Un statut renforcé en 2024, lorsque Morrissey a participé à une collecte dépassant les 50 000 £ pour sauver le bâtiment, menacé de fermeture à cause de la hausse des coûts et de la baisse des subventions.

Morrissey vs Marr : la guerre des souvenirs continue

Mais l’ancien frontman ne s’est pas arrêté là. Dans le même message, il conteste aussi la version de Johnny Marr concernant les débuts du groupe avec Rough Trade Records.

Marr avait affirmé que lui et Andy Rourke avaient apporté une première démo au label. Morrissey, lui, réfute catégoriquement cette version :

selon lui, Rourke n’était tout simplement pas présent lors de cette première prise de contact.

Un héritage toujours disputé

Quarante ans après les débuts des Smiths, une chose est claire : leur héritage reste aussi vif que leurs chansons. Entre récits contradictoires et ego assumés, Morrissey continue de défendre sa vision — quitte à bousculer celle des autres.

Et comme souvent avec lui, la vérité importe peut-être moins que le mythe… mais il tient visiblement à en être l’unique auteur.