Johnny Cash et Rick Rubin : L'histoire d'une renaissance avec le plus grand album country de tous les temps

Dans l’histoire de la musique américaine, peu de trajectoires sont aussi spectaculaires que celle de Johnny Cash. De légende country au bord de l’oubli à icône intemporelle des années 90, son retour repose sur une rencontre déterminante avec le producteur Rick Rubin. Ensemble, ils vont écrire l’un des chapitres les plus puissants de la musique moderne : la saga American Recordings.

Une fin de cycle brutale dans les années 80

En 1986, après près de 30 ans de collaboration, Johnny Cash est lâché par Columbia Records. Une rupture brutale pour celui qu’on appelle déjà le “Man in Black”.

Pour continuer à exister, il signe chez Mercury Records et tente de rester dans le paysage avec plusieurs projets :

Water from the Wells of Home, un album de duos prestigieux avec Paul McCartney , Hank Williams Jr. , Waylon Jennings , Glen Campbell , mais aussi ses enfants Rosanne Cash et John Carter Cash

, , , , mais aussi ses enfants et John Carter Cash Boom Chicka Boom, inspiré du son des Tennessee Three

Le projet Highwayman II avec Willie Nelson, Kris Kristofferson et Waylon Jennings

Malgré ces efforts, Cash reste en marge d’une industrie qui évolue sans lui.

Une première renaissance artistique inattendue

Avant son retour triomphal, Johnny Cash connaît une étape clé : un album hommage intitulé “Till Things Are Brighter”, produit par Marc Riley (ancien membre de The Fall).

Ce projet réunit des artistes issus de scènes très différentes :

Pete Shelley (Buzzcocks)

(Buzzcocks) Jon Langford (The Mekons)

(The Mekons) Marc Almond

Ce dernier revisite même “Man in Black”.

Sa fille Rosanne se souvient :

« Il ressentait une véritable connexion avec des musiciens issus de genres très différents du sien. Il était dans son élément. »

Cette ouverture à des univers punk et new wave transforme progressivement Cash en icône culturelle transgénérationnelle.

Rick Rubin : le pari fou d’un producteur visionnaire

Pendant ce temps, Rick Rubin s’est déjà imposé comme un architecte du son moderne. Il fonde Def Jam Recordings dans sa chambre d’étudiant à New York et révolutionne la musique :

co-création de la scène hip-hop old school

production de Run-DMC

collaboration légendaire sur le remix de “Walk This Way” avec Aerosmith

avec création du son brutal de “Reign in Blood” de Slayer

À seulement 29 ans, Rubin assiste à un moment décisif : il voit Cash sur scène lors du concert des 30 ans de Bob Dylan. Il comprend immédiatement qu’il veut travailler avec lui.

La naissance de American Recordings

Rubin propose alors un contrat à Cash pour son nouveau label : American Recordings.

Les deux hommes se rencontrent entre le studio personnel de Cash à Hendersonville (Tennessee) et celui de Rubin à Los Angeles. Ils enregistrent même des sessions live au Viper Room.

Le concept est radical : revenir à l’essentiel.

Cash enregistre :

des reprises de Tom Waits

des chansons de Leonard Cohen

des titres de Glenn Danzig et Kris Kristofferson

des compositions originales

Rubin résume parfaitement le projet :

« Des chansons qui le représentaient parfaitement. »

1994 : le retour d’un géant

L’album “American Recordings”, sorti en 1994, marque un tournant historique. Il remporte un Grammy Award et relance totalement la carrière de Cash.

Il lui ouvre même les portes du festival de Glastonbury Festival, où il devient une figure mythique des années 90.

Cash lui-même compare cette période à ses débuts chez Sun Records :

« C’était comme travailler avec Sam Phillips. Ils me laissaient faire ce que je voulais. »

Une série d’albums légendaires

La collaboration entre Cash et Rubin ne s’arrête pas là. Elle donne naissance à une suite d’œuvres majeures :

Unchained (1996)

(1996) Solitary Man (2000)

(2000) The Man Comes Around (2002), incluant la célèbre reprise de “Hurt” de Nine Inch Nails

(2002), incluant la célèbre reprise de de Deux albums posthumes : A Hundred Highways (2006) et Ain’t No Grave (2010)

Ces disques transforment Cash en mythe vivant, bien au-delà de la country.

Une amitié silencieuse et profonde

Rick Rubin décrit leur relation avec émotion :

« Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il parlait, il semblait tout savoir. C’était un homme timide, discret et très sage. »

Au fil des années, une véritable amitié naît entre eux. Une connexion rare entre un producteur visionnaire et une légende en quête de vérité.

Une renaissance devenue légende

La collaboration entre Johnny Cash et Rick Rubin reste aujourd’hui un exemple unique de renaissance artistique. En dépouillant la musique de tout artifice, ils ont redonné une voix brute et universelle à une icône que l’industrie avait presque oubliée.

Plus qu’un simple retour, American Recordings est devenu un manifeste : celui d’un artiste qui, à la fin de sa vie, a trouvé sa forme la plus pure.