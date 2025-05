Johnny Cash et l'histoire controversée de sa relation avec June Carter

Un amour interdit qui deviendra un amour pour la vie.

La vie de Johnny Cash ne s’est jamais limitée aux seules scènes country ou rockabilly. Sa vie privée, souvent agitée, a longtemps fasciné le public. Et c’est sans doute sa relation avec June Carter, chanteuse issue de la célèbre famille Carter, qui incarne le mieux la complexité et les contradictions du "Man in Black".

Une liaison née dans l’interdit

Lorsque Johnny Cash rencontre June Carter, il est encore marié à Vivian Liberto, la mère de ses quatre filles. Tandis que Vivian reste à la maison pour élever les enfants, Johnny part en tournée... en compagnie des Carter Family, dont June est l’une des figures emblématiques. Selon l’autobiographie de Vivian, I Walked The Line: My Life With Johnny, le chanteur la rassurait constamment sur sa fidélité. Pourtant, la tentation l’a rattrapé : il tombe amoureux de June et sombre peu à peu dans la consommation de drogue, notamment des amphétamines.

Pour Vivian, la coupable était toute désignée : June Carter. Elle la soupçonnait de vouloir séduire son mari dès le départ. Cette version est confirmée des années plus tard par leur fille Cindy Cash, qui déclare dans une interview :

« June Carter voulait papa et a décidé de le prendre. Et finalement, elle l’a fait. Elle était très disposée, et il a fini par la suivre. »

June Carter devient donc la deuxième épouse de Johnny, tandis que Cash est pour elle le troisième mari. Une union bâtie sur une relation clandestine, qui choquera l’Amérique puritaine des années 60.

Ring of Fire et la passion brûlante

Leur liaison secrète n’a pas seulement alimenté les tabloïds : elle a aussi inspiré l’un des plus grands titres de Johnny Cash, le mythique "Ring of Fire". Co-écrit par June Carter et sa sœur Anita, ce morceau est une métaphore directe des émotions brûlantes et conflictuelles que ressentait June à l’époque de leur liaison interdite. Une chanson née du désir, de la culpabilité... et de l’amour.

Mais cette passion intense avait un prix. Dans son livre publié en 2007, leur fils John Carter Cash revient sur la toxicité du couple, révélant que June avait elle aussi sombré dans la drogue. Le couple, malgré son image publique de résilience, cachait des fractures profondes. Pire encore, selon Esquire, Johnny aurait même trompé June avec sa sœur Anita.

Une histoire d’amour longue… et chaotique

Malgré les trahisons, les dépendances et les zones d’ombre, leur mariage dure 35 ans. Un lien indestructible, forgé dans la douleur mais aussi dans un amour sincère et profond. June Carter Cash meurt le 15 mai 2003, et Johnny la suit de près : il décède en septembre 2003, quelques mois seulement après elle.

Leur histoire reste l’une des plus iconiques, romantiques, mais aussi controversées de la musique américaine. Entre scandale, passion, destruction et fidélité ultime, Johnny Cash et June Carter ont incarné un amour qui brûle autant qu’il éclaire.