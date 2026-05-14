MGK et sa rivalité avec Corey Taylor de Slipknot : de l’affrontement physique à la collaboration avortée. Découvrez l’histoire.

« Nous sommes tous les deux en colère. Je suis désolé, car il a toujours été un modèle pour moi. Je serai toujours fan de son groupe. »

Entre punchlines assassines, déclarations incendiaires et tensions en coulisses, la relation entre MGK et Corey Taylor est devenue l’un des clashs les plus commentés du rock moderne. Une rivalité qui a même coûté une collaboration musicale… avant de dégénérer publiquement.

Tout est reparti récemment avec la sortie de « Fix Ur Face », le nouveau single de MGK en featuring avec Fred Durst. Certains fans y ont vu une nouvelle attaque déguisée envers d’anciens proches du chanteur devenu rockeur.

Dans le morceau, MGK balance : « Des enfants de Mickey devenus rock stars / Ils quittent les pensionnats et tentent leur chance dans la clandestinité. » Une phrase qui pourrait viser Yungblud, ancien collaborateur et ami du musicien américain. Les deux artistes avaient pourtant partagé plusieurs morceaux ensemble comme « I Think I'm Okay » sur l’album Hotel Diablo en 2019, puis « Acting Like That » en 2020.

Mais les tensions et les clashs font partie intégrante de l’histoire de MGK. Avant son affrontement avec Corey Taylor, l’artiste avait déjà marqué les esprits avec son énorme guerre médiatique contre Eminem. Une rivalité née après une remarque de Machine Gun Kelly sur Hailie, la fille du rappeur de Detroit. Résultat : une avalanche de diss tracks devenus cultes comme « Not Alike », « Killshot », ou encore « Zeus ».

Quand MGK attaque le rock… et Slipknot répond

En 2020, alors que MGK amorce sa transition du rap vers le pop punk avec l’album Tickets to My Downfall, il lâche une déclaration qui va mettre le feu aux poudres. Lors d’une interview, il affirme que le rock a « perdu son âme » et critique certains groupes du Warped Tour qui montent sur scène « avec des chaussures de vieux ».

Une pique que Corey Taylor prend immédiatement pour lui. Le frontman de Slipknot répond alors sans détour :

« Je déteste les gens qui échouent dans un genre et décident de faire du rock. Il sait que je parle de lui. »

L’échange devient rapidement viral sur les réseaux sociaux et détruit au passage une collaboration pourtant déjà enregistrée entre les deux hommes. Corey Taylor devait apparaître sur « Can't Look Back », un titre bonus de Tickets to My Downfall. Mais la chanson ne verra jamais officiellement le jour avec lui.

Avec le recul, MGK reconnaîtra que la situation a été mal gérée :

« On aurait dû gérer ça autrement, on a agi de façon ridicule. »

Mais quelques mois plus tard, le chanteur relance lui-même les hostilités pendant un concert du Riot Fest avec une phrase devenue célèbre :

« Vous savez ce qui me réjouit ? C'est de ne pas être un quinquagénaire avec un putain de masque sur scène. »

Une attaque frontale envers Slipknot et l’image emblématique de ses membres masqués.

“Je ne regrette rien” : MGK revient sur l’affaire

Dans un récent épisode du podcast de Chris Garza, guitariste de Suicide Silence, MGK est revenu sur cette rivalité devenue mythique dans le monde du rock moderne.

Selon lui, sa réaction était simplement instinctive :

« Que faites-vous quand quelqu'un vous donne un coup de poing au visage ? Vous ripostez. Quel est le problème ? »

Avant d’ajouter :

« Je ne regrette rien de ce qui s'est passé. »

Aujourd’hui, l’artiste explique qu’il est toujours proche de Sid Wilson, mais qu’il n’a plus eu de contact avec Corey Taylor depuis cette période explosive.

Malgré tout, MGK garde une admiration sincère pour le groupe :

« Nous sommes tous les deux en colère. Je suis désolé, car il a toujours été un modèle pour moi. Je serai toujours fan de Slipknot. »

Une déclaration qui laisse penser que cette guerre pourrait un jour prendre fin. Mais dans l’univers du rock et du metal, certaines cicatrices restent difficiles à refermer.