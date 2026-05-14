14 mai 1988 : Led Zeppelin se réunit pour le 40e anniversaire d'Atlantic Records au Madison Square Garden à New York

Le 14 mai 1988, les fans de Led Zeppelin assistent à un moment que beaucoup pensaient impossible. Huit ans après la mort tragique du batteur John Bonham, les membres survivants du groupe mythique se retrouvent sur scène à l’occasion du 40e anniversaire d’Atlantic Records au légendaire Madison Square Garden de New York.

Une réunion historique qui va marquer l’histoire du rock… même si tout ne va pas se passer comme prévu.

Après la disparition de John Bonham en septembre 1980, Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones avaient pris la décision de mettre fin à Led Zeppelin, estimant qu’il était impossible de continuer sans leur batteur emblématique. Les rares apparitions communes des trois musiciens deviennent alors de véritables événements pour les fans.

En 1988, le célèbre label Atlantic Records, maison de disques historique du groupe, organise un concert géant pour célébrer ses 40 ans. La soirée réunit une multitude d’artistes prestigieux, mais c’est évidemment l’annonce du retour de Led Zeppelin qui déclenche l’excitation générale.

Pour remplacer son père derrière les fûts, c’est Jason Bonham, fils de John Bonham, qui accompagne le groupe. Un choix chargé d’émotion qui donne une dimension encore plus symbolique à cette réunion exceptionnelle.

Sur scène, le groupe enchaîne plusieurs classiques incontournables comme "Whole Lotta Love", "Misty Mountain Hop", "Heartbreaker" ou encore "Stairway to Heaven". Le public du Madison Square Garden explose immédiatement en voyant les légendes britanniques reformées sous ses yeux.

Mais malgré l’importance historique du moment, la performance laisse un goût amer aux musiciens eux-mêmes.

Avec le temps, Jimmy Page reconnaîtra que le concert avait souffert d’un cruel manque de répétitions ainsi que de nombreux problèmes techniques. Robert Plant évoquera lui aussi une prestation loin du niveau attendu pour un événement aussi symbolique. Plusieurs critiques de l’époque pointeront également un son brouillon et une certaine désorganisation sur scène.

Malgré cela, cette soirée reste aujourd’hui un moment culte dans l’histoire du rock. Car au-delà des imperfections, voir Led Zeppelin réunis à nouveau représentait déjà un événement immense pour toute une génération de fans.

Cette réunion de 1988 ouvrira d’ailleurs la voie à d’autres retrouvailles ponctuelles, notamment lors du célèbre concert hommage à Ahmet Ertegun en 2007 à Londres, considéré cette fois comme un véritable triomphe.