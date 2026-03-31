Robert Plant de Led Zeppelin qualifie « The Rain Song » de sa meilleure chanson de tous les temps.

Après avoir inspiré des générations entières de chanteurs et marqué l’histoire du rock avec une voix à la fois puissante, polyvalente et incandescente, Robert Plant a levé le voile sur ce qu’il considère comme sa chanson définitive.

Et contre toute attente, ce n’est ni la rage primitive de Immigrant Song, ni l’intouchable Stairway to Heaven, ni l’exotisme mystique de Kashmir, ni l’énergie brute de Rock and Roll. Même les envolées blues de Dazed and Confused ou Babe I’m Gonna Leave You sont laissées de côté.

Pour le frontman de Led Zeppelin, son sommet artistique porte un nom : The Rain Song.

Une ballade hors du temps

Parue sur l’album Houses of the Holy le 28 mars 1973, The Rain Song s’impose comme l’un des moments les plus oniriques, immersifs et émotionnels de toute la discographie du groupe.

Plant ne cache pas son attachement viscéral au morceau :

« La chanson que j'ai le mieux chantée, tout simplement. En la réécoutant, je me suis dit : je ne peux pas faire mieux. »

Une déclaration forte, venant d’un chanteur qui a redéfini les standards du rock vocal.

Une alchimie musicale unique

Au cœur de cette œuvre, une composition instrumentale signée Jimmy Page. Enregistrée dans son studio personnel à Plumpton, cette base de près de sept minutes pose les fondations d’un morceau d’une richesse rare.

Page y joue une guitare Danelectro, tandis que l’habillage sonore repose sur le mythique Mellotron, manipulé par John Paul Jones. Le résultat : une texture orchestrale, presque cinématographique, qui enveloppe la voix de Plant.

Le mixage, réalisé avec une console Vista intégrant des composants du studio mobile de Pye Studios, place le chant au centre de l’expérience. Une décision cruciale qui transforme la performance vocale en véritable fil conducteur émotionnel.

Une performance vocale au sommet

Sur des paroles d’une grande sensibilité —

« Au printemps de mon amour, ma seconde saison / Tu es le soleil qui me fait grandir, je n'ai jamais ressenti une telle chaleur » —

Robert Plant livre une interprétation d’une pureté exceptionnelle.

Ses passages en falsetto, d’une précision et d’une fragilité saisissantes, restent aujourd’hui encore une référence absolue :

« Je pense que les passages en falsetto les plus aigus de The Rain Song sont ma carte de visite. J'ai atteint mon apogée et je ne peux pas la surpasser. »

L’héritage d’un chef-d’œuvre

Dans une discographie remplie de classiques intemporels, The Rain Song occupe une place à part. Moins explosive que d’autres titres, elle révèle une facette plus introspective et émotionnelle du groupe.

En la désignant comme sa meilleure chanson, Robert Plant ne célèbre pas seulement une performance technique, mais un moment de grâce absolue, où musique et voix ne font plus qu’un.

Un choix qui rappelle que, parfois, les plus grands sommets du rock ne se trouvent pas dans le bruit ou la fureur… mais dans la délicatesse d’une pluie mélodique.