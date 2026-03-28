Houses of the Holy : le tournant le plus audacieux de Led Zeppelin

Après avoir imposé leur domination avec des albums devenus mythiques, le groupe britannique choisit ici de prendre un risque rare à ce niveau : celui de se réinventer

Sorti le 28 mars 1973, Houses of the Holy marque une rupture majeure dans la carrière de Led Zeppelin. Après avoir imposé leur domination avec des albums devenus mythiques, le groupe britannique choisit ici de prendre un risque rare à ce niveau : celui de se réinventer.

Un virage artistique inattendu

Jusqu’alors, Led Zeppelin était perçu comme l’incarnation ultime du hard rock teinté de blues. Mais avec Houses of the Holy, le groupe refuse de se répéter. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et John Bonham explorent de nouveaux territoires sonores, parfois à contre-courant des attentes de leur public.

Le résultat est un album étonnamment riche, où les influences se croisent :

du funk sur “The Crunge”

sur “The Crunge” du reggae avec “D’yer Mak’er”

avec “D’yer Mak’er” des ambiances progressives et atmosphériques sur “No Quarter”

sur “No Quarter” et bien sûr, des envolées rock magistrales comme “The Ocean”

Ce mélange audacieux fait de cet opus un véritable laboratoire musical.

Led Zeppelin sort de sa zone de confort

Avec cet album, Led Zeppelin ne cherche plus seulement à être puissant : il veut être créatif, surprenant, voire déroutant. Là où d’autres groupes auraient capitalisé sur une formule gagnante, eux prennent le pari de la diversité.

Des morceaux comme “The Rain Song”, d’une délicatesse rare, montrent une facette plus émotionnelle du groupe. À l’inverse, “No Quarter” plonge l’auditeur dans une atmosphère sombre et presque mystique, loin des standards rock de l’époque.

Houses of the Holy devient ainsi l’album où Led Zeppelin prouve qu’il peut tout faire.

Un tournant dans l’histoire du rock

Si l’album n’est pas toujours cité comme le plus emblématique du groupe, il reste l’un des plus importants dans l’évolution du rock des années 70. En osant casser les codes, Led Zeppelin ouvre la voie à une génération d’artistes qui n’hésiteront plus à mélanger les styles.

Ce disque montre qu’un groupe de rock peut être à la fois populaire et expérimental, sans perdre en crédibilité. Une leçon encore valable aujourd’hui.

Un héritage toujours intact

Avec le recul, Houses of the Holy apparaît comme un album charnière : celui où Led Zeppelin passe du statut de géant du rock à celui de groupe visionnaire. Moins immédiat que Led Zeppelin IV, mais infiniment plus audacieux, il continue d’influencer des générations de musiciens.

Plus de 50 ans après sa sortie, il reste une preuve éclatante que la prise de risque est souvent la clé des plus grandes évolutions artistiques.

Houses of the Holy, ou comment Led Zeppelin a choisi de ne jamais être là où on l’attendait.