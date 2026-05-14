La fille transgenre de Chester Bennington a changé son nom pour Violet.

Draven Bennington, fille du regretté chanteur de Linkin Park, annonce un changement de nom après avoir fait son coming out l'année dernière.

La famille de l’ancien chanteur de Chester Bennington, figure emblématique du rock des années 2000 avec le groupe Linkin Park, continue de vivre sous le regard du public. Sa fille, auparavant connue sous le nom de Draven, a annoncé une étape importante de son parcours personnel : le changement de prénom pour Violet.

Une annonce simple mais symbolique

C’est via Instagram que la jeune femme a officialisé la nouvelle. Dans un message court, elle a écrit sans détour :

« Je change mon nom pour Violet. »

Un message sobre, mais chargé de sens, qui marque une nouvelle étape dans son cheminement personnel et son affirmation de soi.

Un coming out transgenre assumé

Il y a un an, Violet avait déjà partagé une annonce importante concernant son identité de genre. Elle expliquait alors son parcours avec sincérité :

« En août dernier, j'ai décidé de choisir la voie du bonheur et d'enfin être moi-même. J'ai fait mon coming out transgenre et j'ai commencé un traitement hormonal, et c'était la meilleure décision de ma vie. »

Ces mots reflètent une démarche personnelle forte, centrée sur le bien-être et l’alignement avec son identité.

Une nouvelle étape dans son parcours

Le changement de nom de Draven à Violet représente donc bien plus qu’une simple formalité administrative : il s’agit d’un jalon majeur dans sa transition et dans la construction de son identité.

Cette évolution intervient également dans un contexte particulier, celui d’une famille déjà très exposée médiatiquement depuis le décès de Chester Bennington en 2017, figure tragique du rock moderne.

Une famille marquée par l’histoire

Violet Bennington est née de la relation entre Chester Bennington et sa première épouse, Samantha Marie Olit, ancienne danseuse et chanteuse. Depuis la disparition du frontman de Linkin Park, la famille Bennington a continué d’avancer, entre deuil, reconstruction et exposition médiatique.

Ce nouveau chapitre pour Violet s’inscrit ainsi dans une trajectoire personnelle forte, où l’intime et l’héritage public se croisent inévitablement.