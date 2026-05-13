The Rolling Stones : L’histoire sombre derrière “Paint It Black”, le titre qui a bouleversé le rock

En 1966, The Rolling Stones frappent un immense coup avec “Paint It Black”, un morceau devenu culte grâce à son atmosphère oppressante, son riff hypnotique et ses paroles particulièrement sombres pour l’époque.

En 1966, The Rolling Stones frappent un immense coup avec “Paint It Black”, un morceau devenu culte grâce à son atmosphère oppressante, son riff hypnotique et ses paroles particulièrement sombres pour l’époque. Plus de cinquante ans après sa sortie, le titre reste l’un des morceaux les plus marquants de l’histoire du rock.

Mais derrière ce classique intemporel se cache une histoire bien plus profonde qu’un simple tube des années 60.

Un virage sombre pour les Rolling Stones

Au milieu des années 60, les Rolling Stones sont déjà des stars mondiales grâce à des succès comme “(I Can’t Get No) Satisfaction” ou “Get Off of My Cloud”. Pourtant, avec “Paint It Black”, le groupe décide d’explorer un univers beaucoup plus noir et psychologique.

Dès les premières secondes, le morceau surprend. Exit le rock blues classique : place à une ambiance presque inquiétante, portée par un son inédit pour l’époque. Le titre évoque le deuil, la dépression et la perte de repères à travers des paroles écrites par Mick Jagger et Keith Richards.

Le narrateur y décrit un homme consumé par la tristesse après avoir perdu une femme qu’il aimait, au point de vouloir voir le monde entier “peint en noir”.

Le sitar de Brian Jones change tout

L’un des éléments qui rend “Paint It Black” si unique est sans aucun doute son célèbre riff joué au sitar par Brian Jones.

À l’époque, l’instrument indien est encore très rare dans le rock occidental. Fasciné par les nouvelles sonorités venues d’Orient, Brian Jones apporte cette touche psychédélique qui donnera toute son identité au morceau.

Le titre sort quelques mois après que George Harrison ait lui aussi popularisé le sitar avec The Beatles, mais les Rolling Stones vont pousser l’utilisation de cet instrument dans une direction beaucoup plus sombre et intense.

Un morceau qui choque et fascine

En 1966, les thèmes abordés dans “Paint It Black” sont loin des chansons légères qui dominent encore les radios. Cette noirceur fascine immédiatement le public.

Le morceau devient un énorme succès international et décroche la première place des charts aux États-Unis et au Royaume-Uni. Rapidement, il s’impose comme l’un des titres les plus puissants du groupe.

Avec son énergie nerveuse, son rythme presque tribal et ses paroles torturées, “Paint It Black” ouvre aussi la voie à une nouvelle approche du rock, plus introspective et expérimentale.

Un classique immortel du rock

Des décennies après sa sortie, “Paint It Black” continue d’influencer des générations d’artistes. Le morceau a été utilisé dans d’innombrables films, séries et jeux vidéo, renforçant encore son statut culte.

Pour beaucoup de fans, il représente parfaitement l’identité des Rolling Stones : provocante, sombre et innovante.

Et surtout, il prouve qu’en 1966, le groupe n’avait pas peur de prendre des risques pour repousser les limites du rock.