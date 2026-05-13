Metallica bat un record historique en Grèce !

Metallica a marqué son retour sur scène en 2026 avec un concert géant à Athènes. Plus de 90 000 fans étaient réunis pour le lancement de cette nouvelle étape du "M72 World Tour".

Le 9 mai, Metallica a battu un nouveau record d’affluence à l’Olympic Stadium d'Athènes avec plus de 90 000 spectateurs présents pour l’ouverture de la tournée européenne. Sur les réseaux sociaux, le groupe a tenu a remercier ses fans :

"Wow ! Un immense merci à la #MetallicaFamily en Grèce pour avoir établi un nouveau record d'affluence samedi soir au Stade Olympique d'Athènes ! Plus de 90 000 personnes étaient présentes, et croyez-nous… on l'a senti ! On ne pouvait rêver d'une meilleure façon de lancer cette étape du #M72 World Tour."

Grâce à sa célèbre scène circulaire, le groupe a pu dépasser la capacité habituelle du stade. Comme lors de plusieurs dates européennes précédentes, Robert Trujillo et Kirk Hammett ont rendu hommage à la culture locale avec des reprises grecques spécialement préparées pour le public d’Athènes. En parallèle de la tournée, le groupe poursuit aussi ses actions caritatives via sa fondation "All Within My Hands", notamment avec le retour des Metallica Mondays, une série de concerts rares diffusés gratuitement dans le cadre du Month Of Giving 2026.

Metallica toujours très actif !

Metallica prépare également plusieurs projets majeurs pour les prochains mois. Le groupe sortira le 26 juin "ReLoad (Remastered)", une réédition monumentale comprenant 15 CD, 4 DVD et des concerts inédits de l’époque 1997-1998. Plus de quarante ans après ses débuts, Metallica continue de prouver qu’il reste l’un des groupes les plus puissants de l’histoire du metal.