Kirk Hammett, de Metallica, se souvient de la bataille juridique contre Napster : « Nous n'avons rien changé. »

Le guitariste raconte l'histoire du procès intenté contre l'ancien géant du partage de fichiers en avril 2000.

Au début des années 2000, l’industrie musicale traverse un séisme sans précédent. L’arrivée de plateformes de partage comme Napster bouleverse totalement la manière dont la musique circule, s’écoute et se consomme. Pour Metallica, et en particulier pour son guitariste Kirk Hammett, cet épisode reste l’un des plus marquants — et controversés — de leur carrière.

Une démo qui met le feu aux poudres

Tout commence en mai 2000, lorsque le groupe découvre qu’une version démo du morceau « I Disappear » circule illégalement sur Napster avant même sa sortie officielle. Une fuite de trop pour Metallica, déjà conscient que leurs titres sont massivement échangés sans autorisation sur la plateforme.

Face à cette situation, le groupe décide d’agir. Le batteur Lars Ulrich joue alors un rôle central dans la bataille juridique : il remet à Napster Inc. une quantité impressionnante de documents, recensant des centaines de milliers d’utilisateurs ayant partagé des fichiers MP3 non autorisés. Au total, plus de 60 000 pages listant 335 435 identifiants d’utilisateurs sont transmises, accompagnées d’une demande claire : faire fermer les comptes diffusant du contenu du groupe.

Une image écornée et une décision historique

L’affaire se règle finalement à l’amiable, mais les conséquences sont lourdes. Plus de 300 000 utilisateurs sont bannis de la plateforme, et l’image de Metallica en sort profondément abîmée. Le groupe devient, pour une partie du public, le symbole d’un combat contre le téléchargement illégal… et contre une nouvelle génération d’auditeurs.

Avec le recul, Kirk Hammett revient sur cette période avec un mélange de lucidité et de fatalisme. Invité du podcast « Let There Be Talk » de Dean Delray, le guitariste se souvient :

« C'est arrivé. Et on ne pouvait rien y faire, c'était plus fort que nous : une tendance qui a coulé l'industrie musicale, nom de Dieu ! »

Une industrie bouleversée à jamais

Pour Hammett, la bataille contre Napster dépassait largement le cadre du groupe. Il décrit une transformation brutale de l’industrie musicale, presque irréversible :

« Soudain, on s'est retrouvés replongés dans l'époque des spectacles de ménestrels, où la musique était la seule source de revenus des musiciens. »

Selon lui, le basculement vers le numérique a redéfini les règles du jeu. Là où les ventes de disques structuraient toute une économie, les artistes doivent désormais compter sur d’autres sources de revenus — notamment les concerts.

Il poursuit :

« C'est toujours le cas aujourd'hui, sauf que beaucoup de ces groupes se contentent d'appuyer sur "lecture" plutôt que de jouer. Mais il y a aussi beaucoup de groupes qui jouent vraiment et qui n'ont pas le choix, qui veulent survivre. Et c'est bien, parce que ça permet de distinguer ceux qui veulent jouer de ceux qui ne sont là que pour frimer. »

“Nous n'avons rien changé”

Avec le recul, Kirk Hammett relativise l’impact réel de la bataille juridique menée par Metallica. Malgré la médiatisation intense et les décisions prises à l’époque, il estime que le fond du problème est resté inchangé.

« Les choses pourraient changer. Peut-être que les gens commenceront à préférer les CD ou tout autre format disponible aujourd'hui. Qui sait ? Tout a changé si vite à l'époque ; ça pourrait changer tout aussi vite maintenant. »

Une forme de résignation teintée de lucidité : pour lui, la révolution numérique était déjà en marche, et rien — pas même une action judiciaire d’envergure mondiale — n’aurait pu l’arrêter.

Une controverse devenue symbole

Aujourd’hui encore, l’affaire Metallica vs Napster reste un cas d’école dans l’histoire de la musique et du numérique. Elle incarne le choc entre deux mondes : celui de l’industrie traditionnelle et celui du partage en ligne.

Et si le groupe a longtemps été critiqué, les propos de Kirk Hammett rappellent une chose essentielle : cette bataille n’était pas seulement celle d’un groupe contre un site, mais celle d’une industrie entière face à une révolution technologique inévitable.