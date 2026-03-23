Grâce à Metallica et la Croix-Rouge, des milliers de vies sauvées par le don de sang

La « famille Metallica » a répondu à l'appel du groupe lors de la tournée M72 en mobilisant des milliers de nouveaux donateurs.

Près d'un an après le lancement de cette initiative, la Croix-Rouge américaine a dévoilé les résultats impressionnants de sa collaboration avec Metallica et leur fondation, All Within My Hands, visant à sauver des vies grâce au don de sang.

La collaboration a débuté en avril 2025 et, depuis, plus de 25 000 dons de sang ont été collectés aux États-Unis. Mais le mouvement ne s’est pas arrêté là : le groupe a également encouragé les dons de sang lors de sa tournée internationale M72, portant le total à près de 40 000 dons dans le monde.

Les membres de la grande famille Metallica ont répondu présents, participant en masse pour soutenir les patients nécessitant des soins intensifs. Cette initiative a aussi permis de mobiliser une nouvelle génération de donneurs : 16 % des participants ont donné leur sang pour la première fois, et près de la moitié avaient entre 16 et 24 ans. Une tendance qui confirme l’engagement croissant de la génération Z dans des gestes de solidarité simples mais vitaux.

« Ce que Metallica et ses fans ont accompli cette année est véritablement remarquable : ils ont incité de nombreuses personnes à donner leur sang pour la première fois, tout en sensibilisant les adolescents et jeunes adultes », a déclaré Darren Irby, directeur exécutif des partenariats nationaux de la Croix-Rouge. « Rien ne remplace le sang ; les donneurs bénévoles sont la seule source disponible, et la Croix-Rouge est profondément reconnaissante de l’impact considérable de cette collaboration sur les personnes confrontées à des traitements contre le cancer, à des interventions chirurgicales ou à des situations traumatisantes. »

Après des collectes de sang organisées lors de certaines dates de la tournée M72 aux États-Unis, la campagne s’est rapidement étendue à l’ensemble du pays, permettant aux fans de tout le pays de participer. Les participants ayant donné leur sang ou plaquettes entre le 29 juillet 2025 et le 28 février 2026 ont reçu un t-shirt en édition limitée et ont pu tenter de gagner une guitare ESP Snakebyte exclusive, signée par tous les membres de Metallica, avec un design spécial Croix-Rouge x Metallica créé par Squind.

« L’une des missions principales de la fondation All Within My Hands est de soutenir les soins intensifs et les communautés, en encourageant les fans et amis à agir », a déclaré le batteur Lars Ulrich. « Nous sommes ravis que la famille Metallica ait reconnu l’importance du don de sang et ait soutenu cette initiative vitale. Leur enthousiasme a vraiment fait la différence, et nous sommes honorés d’être à leurs côtés. »