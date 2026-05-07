John Lennon et l'IA : Le pari fou de Steven Soderbergh pour son nouveau documentaire !

Imaginez entendre la toute dernière interview de John Lennon illustrée par une technologie futuriste. C'est le défi de Steven Soderbergh, qui débarque à Cannes avec un projet où l'intelligence artificielle s'invite à la table du Roi du Rock.

Le réalisateur oscarisé Steven Soderbergh s’apprête à secouer la Croisette avec son nouveau projet : « John Lennon: The Last Interview ». En partenariat avec les ayants droit de l’icône et Meta, le cinéaste redonne vie à l’ultime entretien accordé par l’ex-Beatle lors de la promo de l’album Double Fantasy, aux côtés de Yoko Ono. Le défi ? Illustrer un enregistrement audio brut via l’intelligence artificielle générative. Si l’œuvre s’appuie sur 90 % d’archives réelles, Soderbergh assume l’intégration de 10 % de séquences créées par IA pour combler les manques visuels de cet échange mythique. Il ne s'agit pas de réécrire l'histoire, mais d'utiliser la technologie pour offrir une enveloppe visuelle à une voix qui résonne encore dans toutes les mémoires rock.

Ce choix répond à une impasse créative. Le cinéaste explique qu'il fallait illustrer les moments où le couple Lennon-Ono s'égare dans des réflexions philosophiques abstraites, impossibles à monter de façon traditionnelle. « Nous devons trouver des images qui enrichissent leurs propos de manière métaphorique », confie-t-il. Grâce aux outils de Meta, il a généré des visuels oniriques qui viennent habiller les silences et les concepts flous. L'idée n'est pas de simuler la réalité, mais de traduire visuellement la pensée de John. Pour Soderbergh, l'IA est un outil de transition indispensable pour lier les archives existantes. Ce documentaire devient ainsi un laboratoire où le psychédélisme des années 70 rencontre la puissance de calcul des algorithmes de 2026.

Face aux polémiques, Soderbergh prône la transparence. Il compare cette tech aux effets visuels ou à la CGI. Cette audace a reçu le feu vert de Sean Ono Lennon, persuadé que son père aurait adoré cette tech : « Il aurait voulu s'y engager. Il adorait les nouvelles technologies. Il aurait voulu jouer avec pour voir ce que ça pouvait faire ». Présenté au Festival de Cannes, ce film s'inscrit dans une tendance qui touche aussi le prochain film de Val Kilmer. Le Boss du cinéma prouve ici que l'héritage des Beatles reste, même aujourd'hui, à la pointe de l'avant-garde. En utilisant l'IA pour magnifier le réel plutôt que pour le travestir, Soderbergh signe une œuvre qui respecte l'âme du King of Rock tout en embrassant le futur.

Une chose est sûre : John Lennon n’a pas fini de nous surprendre, même à l’ère des algorithmes.

Aaron MAI