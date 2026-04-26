Paul McCartney : l’histoire de Tug of War, l’album marqué par la mort de John Lennon

Il y a des albums qui naissent dans la lumière. Et d’autres dans l’ombre.

Il y a des albums qui naissent dans la lumière. Et d’autres dans l’ombre. Tug of War appartient clairement à la seconde catégorie. Sorti en 1982, ce disque de Paul McCartney porte en lui une absence impossible à ignorer : celle de John Lennon, assassiné deux ans plus tôt à New York.

Ce n’est pas un album hommage au sens classique. Mais c’est un album hanté.

Un monde sans Lennon

Quand Paul McCartney entre en studio au début des années 80, le monde a changé. La mort de John Lennon en décembre 1980 ne marque pas seulement la fin brutale d’une vie : elle referme définitivement le chapitre des The Beatles.

Pour McCartney, c’est un choc intime. Leur relation avait été complexe, faite de rivalité, d’admiration et de silences. Et soudain, plus rien à dire. Plus rien à régler.

C’est dans ce vide que naît Tug of War.

Le retour aux sources

Pour ce projet, Paul McCartney fait un choix symbolique : retravailler avec George Martin, le producteur historique des Beatles. Une manière presque inconsciente de se reconnecter à une époque où tout semblait encore possible.

Le résultat s’entend immédiatement. Tug of War est un album riche, orchestral, élégant. Loin de certaines productions plus légères de McCartney dans les années 70, il retrouve ici une ambition musicale qui rappelle les grandes heures des Beatles.

Mais derrière cette sophistication, il y a autre chose : une gravité nouvelle.

“Here Today” : parler à un fantôme

Au cœur de l’album, une chanson brise toutes les barrières : “Here Today”.

Dépouillée, fragile, presque murmurée, elle voit Paul McCartney s’adresser directement à John Lennon. Pas au mythe. À l’homme.

Il y évoque leurs disputes, leurs non-dits, mais surtout ce qu’il n’a jamais vraiment exprimé publiquement : son affection. Son respect. Son amour.

C’est une conversation qui n’aura jamais lieu.

Et c’est précisément pour ça qu’elle est bouleversante.

Entre tensions et réconciliation

Le titre même de l’album, Tug of War (“tir à la corde”), n’a rien d’anodin. Il évoque les conflits, les oppositions, les luttes — qu’elles soient politiques, sociales ou personnelles.

Difficile de ne pas y voir un écho à la relation entre Paul McCartney et John Lennon. Deux forces opposées, constamment en tension, mais indissociables.

Même dans l’absence, Lennon semble encore dialoguer avec McCartney. Comme si leur duel créatif continuait, autrement.

Continuer malgré tout

Et pourtant, Tug of War n’est pas un album triste. Pas complètement.

On y trouve aussi de la lumière, notamment avec “Ebony and Ivory”, duo avec Stevie Wonder, qui prône l’harmonie entre les peuples. Un message simple, presque naïf, mais profondément sincère.

C’est toute l’ambivalence du disque : regarder en arrière sans s’y enfermer. Pleurer, mais continuer à avancer.

Un tournant dans la carrière de Paul McCartney

Avec Tug of War, Paul McCartney change de posture. Il ne peut plus être simplement l’ex-Beatle qui enchaîne les hits. Il devient un artiste confronté à son passé, à ses pertes, à sa propre histoire.

La mort de John Lennon agit comme un révélateur. Elle pousse McCartney à écrire autrement, à chanter différemment, à assumer une forme de vulnérabilité qu’on ne lui connaissait pas toujours.

Un album habité

Plus de quarante ans après sa sortie, Tug of War reste un disque à part dans la discographie de Paul McCartney. Moins immédiat que ses plus grands succès, mais plus profond.

Ce n’est pas un adieu.

Ce n’est pas non plus une thérapie.

C’est quelque chose de plus subtil :

le moment où un artiste apprend à vivre avec l’absence.

Et transforme le silence en musique.