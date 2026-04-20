Un duo inédit entre Paul McCartney et Ringo Starr, plus de 50 ans après les Beatles

Plus d’un demi-siècle après la séparation des The Beatles, l’histoire continue de s’écrire. Et cette fois, elle prend la forme d’un moment aussi rare qu’émouvant : un duo inédit entre Paul McCartney et Ringo Starr. Une collaboration qui résonne comme un écho inattendu à la légende du plus grand groupe de rock de tous les temps.

Une collaboration historique entre les deux derniers Beatles

Si les deux musiciens ont déjà partagé des studios et des scènes depuis la fin des années 60, jamais encore ils n’avaient proposé un véritable duo chanté. C’est désormais chose faite avec The Boys of Dungeon Lane, un titre qui figurera sur le prochain album de Paul McCartney, attendu le 29 mai prochain.

À l’origine, Ringo Starr devait simplement poser sa batterie sur le morceau. Mais la dynamique du projet a évolué de manière inattendue.

Une genèse pleine de malentendus et de spontanéité

En évoquant la création du morceau, McCartney a expliqué que Ringo Starr s’était joint au projet assez tard, et que des malentendus avaient eu lieu sur son rôle exact. Selon le magazine Variety, il raconte :

"Ringo est venu au studio d’Andrew et a joué un peu de batterie. Je pense que Ringo pensait qu’il n’avait qu’à jouer un peu de batterie, et qu’Andrew en ferait quelque chose de merveilleux."

Mais en réécoutant la prise, Paul McCartney a été immédiatement convaincu par ce qu’il entendait :

"Je me suis dit : 'Wow, c’est vraiment bien. On devrait faire le morceau que Ringo espérait, puis le lui envoyer et boucler la boucle.'"

C’est à partir de ce moment que le projet a pris une nouvelle direction. McCartney a alors commencé à écrire une chanson inspirée de leur jeunesse à Liverpool et a proposé à Ringo Starr d’y participer en tant que chanteur.

Au départ, ce dernier ne chantait que sur le refrain, ce qui avait même laissé penser à McCartney qu’il n’adhérait pas pleinement au morceau. Après discussion, les deux artistes ont finalement décidé d’en faire un véritable duo complet.

McCartney résume cette expérience avec enthousiasme :

"C’est un duo. C’était vraiment chouette, parce qu’on n’avait jamais fait ça. Ringo n’avait jamais fait de duo avec l’un des Beatles, vous savez ? Alors voilà, on l’a fait."

Un retour aux racines chargé d’émotion

The Boys of Dungeon Lane s’inscrit dans une démarche profondément nostalgique et personnelle. Le morceau revient sur leurs débuts à Liverpool, bien avant la célébrité mondiale. Une manière de reconnecter avec l’époque où tout a commencé.

Ce duo historique agit comme une boucle bouclée : deux survivants d’une aventure hors norme, réunis non pas pour rejouer le passé, mais pour lui donner une nouvelle résonance.

Un événement rock incontournable

Dans une industrie musicale souvent marquée par les effets d’annonce, cette collaboration entre Paul McCartney et Ringo Starr se distingue par sa sincérité. Elle ne repose pas sur la nostalgie seule, mais sur une véritable création commune.

Pour les fans des Beatles, c’est un moment rare. Pour les autres, c’est la preuve que certaines légendes ne cessent jamais vraiment de se réinventer.

Et si ce titre ne représente qu’un morceau de plus dans une carrière déjà monumentale, il symbolise surtout une chose : même après plus de 50 ans, la musique peut encore ramener les histoires là où elles ont commencé.