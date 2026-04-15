The Beatles : l’Oscar inattendu de Let It Be, bande-son d’un groupe en train d’exploser

Un sacre aussi symbolique qu’étrange, car à ce moment-là, les Beatles n’existent déjà plus vraiment.

En 1971, personne ne s’attend vraiment à voir The Beatles recevoir une récompense majeure à Hollywood. Et pourtant, c’est exactement ce qui se produit : le groupe décroche l’Oscar de la meilleure musique de film pour Let It Be. Un sacre aussi symbolique qu’étrange, car à ce moment-là, les Beatles n’existent déjà plus vraiment.

Un Oscar pour un groupe déjà en ruines

Lorsque l’Académie récompense la bande originale de Let It Be, elle célèbre en réalité une œuvre qui capture les derniers instants de The Beatles.

Le film, tourné en 1969, montre un groupe fatigué, fragmenté, parfois à bout de nerfs. On y voit la naissance des morceaux qui composeront l’album Let It Be, mais aussi les tensions irréversibles entre les membres.

L’Oscar récompense donc moins une réussite triomphale qu’un document sonore de la fin d’une époque.

Let It Be : une bande-son devenue symbole de rupture

Parmi les morceaux présents dans le film, la chanson Let It Be occupe une place centrale. Écrite par Paul McCartney, elle prend avec le temps une dimension presque prophétique : apaisement, résignation, acceptation de la fin.

Mais dans le contexte du film, ce contraste est brutal. Là où la chanson respire la sérénité, les images montrent un groupe sous tension permanente.

Ce décalage transforme la bande-son en quelque chose d’unique : une œuvre magnifique née au cœur du chaos.

Un Oscar historique… mais presque ironique

Quand l’Oscar est attribué en avril 1971, les The Beatles sont déjà officiellement séparés.

Aucun membre du groupe ne vient récupérer la récompense. L’Académie distingue donc un collectif qui n’existe plus, pour une œuvre qui documente précisément sa disparition.

Autre détail marquant : sur scène, ce n’est pas un Beatles qui monte chercher la statuette, mais Quincy Jones, présent à la cérémonie, qui la reçoit au nom du groupe.

Ce geste renforce encore le côté presque irréel de ce moment : un Oscar remis à distance, pour un groupe déjà devenu légende.

Le film qui a figé la fin des Beatles

Avec le recul, Let It Be est devenu bien plus qu’un simple documentaire. C’est une capsule temporelle où l’on voit les derniers instants de création d’un groupe en train de s’effondrer.

La musique y reste pourtant exceptionnelle : même dans la désunion, les The Beatles continuent de produire des morceaux qui marqueront l’histoire.

Une récompense à double lecture

Cet Oscar reste unique : il ne célèbre ni une apogée, ni une renaissance, mais une fin sublimée par la musique.

Il rappelle surtout une vérité propre aux grandes légendes du rock : parfois, les plus grandes œuvres naissent au moment même où tout s’écroule.

Et dans le cas des The Beatles, cette contradiction atteint son sommet avec Let It Be — un dernier éclat avant le silence.