Une plongée intime dans l’après-Beatles s’apprête à trouver une nouvelle résonance. Le documentaire « Man on the Run », consacré à Paul McCartney, va bientôt sortir en livre audio, offrant aux fans une expérience encore plus immersive, entre confessions inédites, archives rares et performances live.

Réalisé par Morgan Neville, ce projet retrace les premiers pas en solo de l’ex-Beatles, juste après la séparation des The Beatles en 1970, et la naissance de son nouveau groupe, Wings. Cette version audio proposera l’intégralité des interviews ainsi que des extraits de concerts présents dans le film, promettant une immersion totale dans une période aussi fragile que déterminante.

« Je n'aime pas trop me replonger dans le passé ; ce n'est pas dans mes habitudes, mais j'ai été très honoré lorsque Morgan Neville m'a dit vouloir consacrer son documentaire à cette période de ma vie », confie Paul McCartney.

« Les débuts de Wings ont été difficiles et peu satisfaisants, mais nous avons finalement réussi à créer des chansons qui sont devenues des tubes. C'était agréable de revivre cette époque ; Morgan a posé les bonnes questions. »

Trois ans de travail pour capturer la vérité

Ce projet ambitieux a nécessité trois années de travail. Déjà récompensé par un Oscar en 2015 pour 20 Feet From Stardom, Morgan Neville a tenu à privilégier une approche spontanée et authentique, sans script rigide, afin de révéler une facette plus intime de l’un des plus grands artistes de l’histoire du rock.

Cette méthode donne lieu à des moments particulièrement forts. McCartney évoque notamment John Lennon le jour du 45e anniversaire de son assassinat, le 8 décembre 2025 — une coïncidence lourde de sens. Il revient aussi sur une période de profond trouble intérieur, après la fin des Beatles, lorsqu’il s’est retiré avec sa femme Linda McCartney dans une ferme isolée en Écosse.

Un refuge qui inspirera plus tard la célèbre chanson Mull of Kintyre.

Des souvenirs forts et des révélations touchantes

Parmi les séquences les plus marquantes, les spectateurs — et bientôt les auditeurs — découvriront une écoute émouvante de « Yesterday », introduite à l’époque par John Lennon lui-même.

Mais c’est surtout le moment où McCartney comprend qu’il doit aller de l’avant qui marque les esprits. Une révélation simple, presque banale, mais décisive :

« J'étais chez moi, je regardais la télé avec Linda et j'ai vu Johnny Cash jouer dans un groupe avec Carl Perkins. Je me suis dit : "Tiens, Johnny a formé un groupe et est parti de rien." Peut-être que je pourrais faire pareil. »

Une étincelle qui donnera naissance à Wings, et à une nouvelle ère musicale.

Une œuvre essentielle pour les fans de rock

Avec cette adaptation en livre audio, « Man on the Run » s’annonce comme une pièce incontournable pour tous les amateurs de rock et les passionnés de l’histoire des Beatles. Entre archives rares, témoignages bruts et moments de scène, le projet dépasse le simple documentaire pour devenir un véritable voyage émotionnel.

Plus qu’un retour en arrière, c’est une exploration sincère de la résilience artistique d’un musicien qui, après avoir tout révolutionné, a dû tout reconstruire.