The Black Keys sortent les crocs : un nouvel album brut contre une industrie « maléfique »

Entre blues viscéral et scuds envoyés aux patrons du show-business, Dan Auerbach et Patrick Carney signent leur grand retour avec "Peaches!". Un disque qui sent la sueur et la révolte pour un duo bien décidé à ne plus se laisser dicter sa loi par les milliardaires du système.

Un retour aux sources salvateur après la tempête

Avec "Peaches!", The Black Keys opèrent une véritable déflagration sonore en revenant à la pureté sauvage du blues de leurs débuts. On est loin des productions léchées de l’époque "El Camino" qui avaient conquis les charts mondiaux. Ce nouvel opus s'inscrit dans le sillage de "No Rain, No Flowers", sorti en août 2025, mais avec une dimension émotionnelle bien plus lourde. L’enregistrement a été marqué par le combat personnel de Dan Auerbach, qui composait alors qu’il soutenait son père frappé par la maladie. Ce contexte a insufflé au disque une urgence organique, loin de tout calcul commercial, privilégiant un enregistrement live en studio avec un groupe complet et quasiment aucun re-recording pour garder un esprit instinctif.

Le coup de sang de Patrick Carney contre les géants du secteur

Le batteur du duo n’y va pas avec le dos de la cuillère quand il s’agit d’évoquer l’envers du décor. Pour Patrick Carney, le diagnostic est sans appel : l'industrie musicale est devenue un terrain de jeu cynique. « Vous savez pourquoi l'industrie craint ? Parce qu'elle appartient entièrement à des milliardaires qui essaient de gagner encore plus d'argent », balance-t-il sans filtre au Times. Échaudé par une année chaotique entre annulations de tournées et bras de fer avec leur ancien management, le musicien dénonce un système étouffant, ciblant particulièrement les conflits d’intérêts de Live Nation. Il s'étonne ainsi d'être « un artiste managé par Live Nation, qui essaie de négocier avec Live Nation, promu et vendu par Live Nation », qualifiant la situation de tout simplement délirante.

L’authenticité rock face à la dictature des réseaux sociaux

Au-delà des contrats, c’est le statut d’artiste qui semble peser sur les deux compères de l'Ohio. Lassés par les faux-semblants de la célébrité, ils cherchent désormais à retrouver le plaisir pur de la création, loin des algorithmes. Carney exprime clairement son ras-le-bol de la culture du paraître : « Je ne veux pas être un créateur de contenu. Je ne pense pas que ce soit cool d'être tout le temps sur Instagram. » Pour les Black Keys, l’objectif est de redevenir un groupe qui s'éclate vraiment, sans compromis. Comme l’affirme Patrick avec une sincérité désarmante : « À ce stade, s'amuser et prendre plaisir à être dans un groupe à nouveau, c'est l'objectif. Et le faire sans se faire baiser serait sympa. »

Une tournée mondiale pour porter ce message sur scène

Ce vent de révolte ne restera pas enfermé en studio, puisque le duo s’apprête à porter ce cri rock sur les routes du monde entier. La tournée pour promouvoir "Peaches!" couvrira l’Amérique du Nord, l’Europe et le Royaume-Uni. Excellente nouvelle pour les fans français : les Black Keys ont déjà validé leur présence au festival Rock En Seine pour la fin du mois d'août 2026. Ce sera l'occasion idéale de vérifier si cette nouvelle énergie primitive transforme l'essai en live. Entre riffs bluesy et textes acérés, Dan et Patrick comptent bien prouver que le rock’n’roll est loin d'avoir dit son dernier mot face à la machine industrielle.

Les Black Keys nous rappellent avec fracas que la musique est d’abord une affaire de tripes, bien avant d’être une ligne comptable pour les financiers de l’ombre.

A. MAI