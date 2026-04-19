The White Stripes et The Black Keys : La véritable histoire d'une rivalité entre deux groupes qui redécouvrent l'authenticité du rock

Jack White, Patrick Carney et Dan Auerbach ont échangé des plaisanteries, des accusations et des piques au fil des ans.

Dans une époque où le rock semblait parfois perdre de sa substance, deux duos ont ravivé la flamme brute et électrique du garage rock : The White Stripes et The Black Keys. Noms opposés, esthétique similaire, sonorités analogiques et viscérales — tout semblait les rapprocher… sauf leur relation.

Le retour à l’essence du rock

Avec une formule minimaliste mais redoutable — batterie et guitare électrique — ces deux groupes ont prouvé qu’il n’en fallait pas plus pour créer un son massif. Portés par une énergie brute, ils ont embrassé toute l’histoire du rock : des racines du blues au punk, en passant par le hard rock, tout en projetant cette tradition vers l’avenir grâce à une production audacieuse.

Détroit vs Akron : deux histoires parallèles

Les The White Stripes naissent à Detroit sous l’impulsion de Jack White, ancien tapissier passionné par le matériel vintage. Avec Meg White, il redonne au rock sa pureté originelle à travers des albums comme The White Stripes, De Stijl et White Blood Cells.

Mais c’est en 2003 que le groupe explose avec Elephant et l’hymne planétaire Seven Nation Army, devenu un standard du rock moderne.

De leur côté, les The Black Keys émergent d’Akron. Dan Auerbach et Patrick Carney enregistrent leurs premiers albums dans un sous-sol, en totale indépendance. De The Big Come Up à Magic Potion, leur son est brut, direct, sans compromis.

Leur ascension culmine avec Brothers, puis El Camino, porté par le tube Lonely Boy. Leur van Plymouth Grand Voyager, symbole de leurs tournées DIY, devient même l’icône de leur succès.

Nashville : point de rencontre… et de tension

Les trajectoires des deux groupes se croisent à Nashville, véritable berceau de la musique américaine. Jack White y fonde Third Man Records, tandis que Dan Auerbach ouvre son studio Easy Eye Sound.

Mais loin de créer une fraternité musicale, cette proximité alimente une rivalité latente.

Une rivalité médiatique et personnelle

La tension éclate publiquement lorsque Jack White déclare : « Ma musique a plus à voir avec Jay-Z qu’avec les Black Keys ». Une phrase choc qui en dit long sur son ressenti.

Des documents personnels vont encore plus loin, révélant une certaine hostilité envers Dan Auerbach, accusé implicitement de suivre et copier son travail. Une polémique que Jack White démentira plus tard, accusant ses propres avocats d’avoir divulgué ses propos.

Malgré cela, les piques continuent. En 2015, une rencontre tendue entre Patrick Carney et Jack White dans un bar new-yorkais dégénère. Carney évoque une attitude de « tyran » et critique un comportement machiste, allant jusqu’à comparer White au célèbre « Zero » du t-shirt de Billy Corgan.

La réponse de Jack White est directe : il nie toute agression et appelle à une discussion franche, loin des réseaux sociaux.

Apaisement et respect mutuel

Contre toute attente, le conflit trouve une résolution. Après une discussion d’une heure, Patrick Carney écrit que « tout va bien », et Jack White répond avec respect.

Depuis, le silence a remplacé les tensions. Les deux groupes poursuivent leur route, chacun à sa manière, sans relancer la rivalité.

Deux visions, une même mission

Au-delà des clashes, The White Stripes et The Black Keys partagent une mission commune : redonner au rock son authenticité.

Minimalisme, sincérité, puissance brute — ils ont prouvé qu’à l’ère du numérique, l’âme du rock pouvait encore rugir avec une simple guitare et une batterie.

Et peut-être que cette rivalité, réelle ou amplifiée, n’était finalement qu’un moteur supplémentaire pour faire vibrer le rock comme à ses plus belles heures.