Metallica : l’histoire de "Nothing Else Matters", l’une des plus belles ballades du rock

Le 20 avril 1992, Metallica sortait Nothing Else Matters, l'un des plus grands succès du groupe.

Le 20 avril 1992, Metallica sortait "Nothing Else Matters", un morceau qui allait devenir l’un de leurs plus grands succès… et surtout l’une des ballades les plus emblématiques de l’histoire du rock.

Portée par la voix de James Hetfield, la guitare de Kirk Hammett, la batterie de Lars Ulrich et la basse de Jason Newsted, la chanson tranche radicalement avec l’image thrash metal du groupe. Mais derrière sa douceur apparente se cache une histoire riche, intime et pleine d’anecdotes souvent méconnues.

Voici 5 + 1 choses que vous ignorez (probablement) sur ce titre culte.

1. Une chanson née du manque et de la route

Selon James Hetfield, auteur des paroles, "Nothing Else Matters" parle avant tout du manque, du désir et de la nostalgie. Mais pas uniquement au sens romantique.

Dans une interview accordée à Mojo en 2008, il explique :

« C’est une chanson sur la route, sur les voyages, sur le manque de quelqu’un qu’on a laissé derrière soi… mais aussi sur la connexion avec des personnes qu’on ne voit jamais. »

Avec les tournées incessantes de Metallica à l’époque, Hetfield exprime surtout un sentiment universel : celui d’être loin de tout, mais connecté à quelque chose de plus grand.

2. Une portée inattendue… jusqu’aux Hells Angels

Quelques années après la sortie du morceau, Hetfield raconte une anecdote surprenante : la chanson a dépassé tout ce qu’il imaginait.

Lors d’une visite au QG des Hells Angels à New York, il découvre que "Nothing Else Matters" est utilisée dans un film hommage à un membre décédé.

Sa réaction est immédiate :

« Waouh… ça représente bien plus que le simple fait de regretter quelqu’un. C’est ça, la fraternité. »

La chanson, à l’origine très personnelle, devient alors un hymne universel sur le lien humain et la solidarité.

3. Le solo… joué par James Hetfield

Dans Metallica, les solos sont habituellement l’affaire de Kirk Hammett. Pourtant, sur "Nothing Else Matters", c’est une exception notable : le solo de guitare est joué par James Hetfield lui-même.

Un choix rare dans la discographie du groupe, qui renforce encore le caractère intime et personnel du morceau.

4. Une sortie historique dans l’ère de l’Album Noir

Le titre sort le 20 avril 1992 comme troisième single de l’album Metallica, plus connu sous le nom de l’Album Noir.

Un disque monumental qui sera classé en 2003 par Rolling Stone parmi les 500 meilleurs albums de tous les temps, à la 252e place.

Avec "Enter Sandman", "The Unforgiven" et "Nothing Else Matters", Metallica change définitivement de dimension et conquiert un public bien plus large que la scène metal.

5. James Hetfield craignait la réaction du public

Au moment de jouer la chanson en live pour la première fois, Hetfield était loin d’être serein.

Il confie avoir redouté un rejet total du public :

« J’attendais juste de voir si les gens allaient se regarder et commencer à vomir… »

Contre toute attente, la réaction est immense. Le public adopte immédiatement la chanson, preuve que Metallica venait de toucher quelque chose de profondément universel.

+1. Kirk Hammett et l’intro redoutée

Même les membres du groupe ont eu du mal avec le morceau. Dans le documentaire Une année et demie dans la vie de Metallica, Kirk Hammett avoue que l’intro acoustique lui a causé de vrais problèmes sur scène.

« Au début, on l’ajoutait et on l’enlevait sans arrêt… j’ai dû réapprendre toute l’intro pour la jouer seul, c’était stressant. »

Une preuve supplémentaire que "Nothing Else Matters" était une rupture totale avec les habitudes du groupe.

Un clip simple devenu culte

Diffusé pour la première fois sur MTV le 26 février 1992, le clip réalisé par Adam Dubin montre Metallica en studio, dans une approche brute et sincère.

Mis en ligne sur YouTube en 2009, il dépasse aujourd’hui les 750 millions de vues, confirmant le statut intemporel du morceau.

Une ballade entrée dans l’histoire

Plus de 30 ans après sa sortie, "Nothing Else Matters" reste bien plus qu’une chanson de Metallica. C’est une ballade universelle, capable de parler autant aux fans de metal qu’au grand public.

Un titre né de la solitude des tournées, devenu un hymne mondial sur la connexion humaine, la fraternité et l’émotion pure.