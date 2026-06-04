R.E.M : Casting 5 étoiles pour le nouveau single de Michael Stipe lors du live chez Jimmy Kimmel

La scène rock a vibré lors du passage de Michael Stipe, qui s’est produit dans l’émission Jimmy Kimmel Live entouré d’un véritable supergroupe pour interpréter son nouveau titre “I Played The Fool”.

Pour cette performance exceptionnelle, le chanteur de R.E.M. était accompagné d’un line-up impressionnant : Andrew Watt, Chad Smith et Josh Klinghoffer, rejoints par d’autres figures majeures du rock contemporain.

Ce nouveau morceau, “I Played The Fool”, avait été dévoilé en mars dernier comme générique de la série “Rooster”, créée par Bill Lawrence (le créateur de Scrubs) et portée à l’écran par Steve Carell dans le rôle principal. Il s’agit du premier titre inédit de Michael Stipe depuis trois ans, marquant un retour rare mais très remarqué.

À noter que si la version studio du morceau faisait appel à Travis Barker à la batterie, c’est finalement Chad Smith des Red Hot Chili Peppers qui a pris place derrière les fûts lors de cette prestation télévisée enregistrée le mardi 2 juin.

Autour de lui, le casting musical était tout aussi prestigieux : Troy Van Leeuwen de Queens of the Stone Age, ainsi que Chris Chaney, ancien membre de Jane's Addiction, ont complété cette formation explosive entre guitares, claviers et énergie rock.

Résultat : une performance puissante, presque “all-star”, qui confirme que même en dehors de R.E.M., Michael Stipe continue de s’entourer de l’élite du rock pour chacun de ses rares retours musicaux.