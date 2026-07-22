"C’est encore plus amusant" : à 78 ans, Brian Johnson savoure plus que jamais les concerts d’AC/DC !

Par Yohan G

À 78 ans, Brian Johnson continue d'enflammer les scènes avec AC/DC. Le chanteur explique pourquoi les concerts sont aujourd'hui encore plus plaisants qu'à leurs débuts.

Le Power Up Tour d'AC/DC continue de faire vibrer les stades. Lancée en 2023, cette tournée se poursuit avec une nouvelle série de concerts en Amérique du Nord. À cette occasion, Brian Johnson, âgé de 78 ans, s'est confié sur le plaisir qu'il éprouve toujours à monter sur scène, soulignant la part d'imprévu qui rend chaque show si particulier :

"Il y a toujours une part d’imprévu, et c’est justement ce qui rend tout cela encore plus passionnant [...] Tout est préparé à l’avance, mais il y a toujours quelque chose que l’on ne peut pas prévoir, et cela nous pousse à rester au meilleur niveau."

"Aujourd'hui nous nous amusons beaucoup plus"

Le frontman reconnaît que l'état d'esprit du groupe a beaucoup évolué avec le temps. Plus de cinquante ans après les débuts d'AC/DC, il assure savourer les concerts comme jamais auparavant :

"Quand nous étions plus jeunes, nous prenions tout très au sérieux. Moi, par exemple, je ne souriais jamais parce que je me disais : 'Hé, je suis dans un grand groupe de rock, c’est comme ça qu’il faut être.' Aujourd’hui, nous échangeons davantage entre nous et nous nous amusons beaucoup plus."

De son côté, Angus Young, qui a fêté ses 71 ans le 31 mars, résume la situation avec humour : "Je ne me préoccupe que d’une seule chose : ne pas tomber. C’est tout."

AC/DC toujours en tournée !

Encore aujourd'hui AC/DC ne montre aucun signe de ralentissement. Porté par une tournée qui enchaîne les dates aux États-Unis et au Canada, le groupe continue de remplir les plus grandes salles. Pour Brian Johnson, le secret de cette longévité est simple : prendre soin les uns des autres. Une philosophie qui permet à ces légendes du rock de conserver intacte leur énergie sur scène.