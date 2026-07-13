AC/DC : La tournée nord-américaine est lancée avec 21 titres et un show incroyable !

Par La rédaction

Après avoir enflammé les scènes du monde entier avec la tournée « Power Up », AC/DC a officiellement lancé son nouveau chapitre nord-américain avec un concert spectaculaire à Charlotte, en Caroline du Nord.

Après avoir enflammé les scènes du monde entier avec la tournée « Power Up », AC/DC a officiellement lancé son nouveau chapitre nord-américain avec un concert spectaculaire à Charlotte, en Caroline du Nord. Le groupe légendaire de hard rock a prouvé une nouvelle fois qu’après plus de cinq décennies de carrière, son énergie reste intacte.

Devant un public venu célébrer l’histoire du rock, Angus Young, Brian Johnson et leurs partenaires ont livré un véritable raz-de-marée sonore avec une setlist composée de 21 titres, mélangeant classiques intemporels et morceaux plus récents.

Une avalanche de classiques du rock

Pour démarrer cette nouvelle série de concerts, AC/DC a choisi de frapper fort avec « If You Want Blood (You’ve Got It) », donnant immédiatement le ton d’une soirée placée sous le signe des guitares saturées et des riffs légendaires.

Le groupe a ensuite enchaîné les morceaux qui ont construit sa réputation mondiale, avec notamment « Back in Black », « Thunderstruck », « Highway to Hell », « You Shook Me All Night Long », « T.N.T. » ou encore « Dirty Deeds Done Dirt Cheap ». Des hymnes qui continuent, année après année, de faire vibrer plusieurs générations de fans.

La formation a également offert quelques titres issus de son dernier album studio « Power Up », sorti en 2020, avec notamment « Demon Fire » et « Shot in the Dark ».

Angus Young et Brian Johnson toujours au sommet

Malgré le poids des années, Angus Young a une nouvelle fois démontré qu’il reste l’un des guitaristes les plus emblématiques de l’histoire du rock. Toujours fidèle à son célèbre uniforme d’écolier et à ses solos électriques, il a enflammé la scène avec son énergie légendaire.

À ses côtés, Brian Johnson a retrouvé son public avec sa voix reconnaissable entre mille, confirmant que l’alchimie entre les deux figures majeures du groupe est toujours bien présente.

Pour cette tournée, AC/DC s’appuie sur une formation composée d’Angus Young à la guitare, Brian Johnson au chant, Stevie Young à la guitare rythmique, Chris Chaney à la basse et Matt Laug à la batterie.

AC/DC continue d’écrire son histoire

Avec ce premier concert nord-américain, AC/DC confirme qu’il demeure une référence absolue du rock mondial. Entre des riffs mythiques, une production spectaculaire et une collection de tubes incontournables, le groupe continue de rassembler des milliers de fans autour d’une même passion.

Plus de 50 ans après ses débuts, AC/DC prouve qu’il n’a rien perdu de sa puissance et que ses classiques sont toujours capables de faire trembler les stades. La tournée « Power Up » ne fait que commencer, et les fans nord-américains peuvent déjà s’attendre à une véritable célébration du rock’n’roll.