Richie Sambora de Bon Jovi : « Mon rôle dans le groupe était de la fermer. »

Richie Sambora est revenu sur son incroyable parcours au sein de Bon Jovi et sur son rôle dans la machine rock qu’il a contribué à construire pendant plus de trente ans. Le guitariste, qui a quitté le groupe en 2013, a livré une confession surprenante : selon lui, sa place dans le groupe était parfois simplement de… se taire.

Lors d’une interview accordée à Neil Rodgers dans l’émission Deep Hidden Meaning Radio sur Apple Music 1, le musicien est revenu sur sa relation avec Jon Bon Jovi et sur les années passées à écrire l’histoire du groupe.

Une relation apaisée avec Jon Bon Jovi

Depuis son départ de Bon Jovi, Richie Sambora affirme que ses rapports avec le chanteur se sont améliorés. Le guitariste garde notamment en mémoire les nombreux moments de complicité vécus avec le groupe au sommet de sa carrière.

« Il y a eu des moments, durant notre carrière, où la camaraderie était vraiment très forte », a-t-il expliqué durant l’émission.

Malgré les tensions qui ont pu exister au fil des années, Sambora estime que le lien créé avec Jon Bon Jovi reste particulier, notamment grâce aux nombreux succès qu’ils ont construits ensemble.

« Mon rôle était de me taire »

Au cours de l’interview, Neil Rodgers a évoqué une idée souvent répandue auprès du public : beaucoup pensaient que Jon Bon Jovi était l’unique force créative derrière les chansons du groupe.

Une vision que Richie Sambora a tenu à nuancer. Selon lui, son rôle était parfois de laisser le chanteur prendre les décisions, même lorsqu’il avait lui aussi beaucoup d’idées.

« Alors que tout était écrit… Eh bien, mon rôle était de me taire », a déclaré le guitariste avec humour.

Il a même ajouté une comparaison amusante : « Si j'étais dans un café et que je devais choisir une boisson, je demanderais : “Avez-vous une tasse fumante de ‘Shut Up’ ?” Ce serait mon café. Et vous savez quoi ? Devinez quoi ? Je l'ai fait. Et ça a marché parce que c'est ce dont le groupe avait besoin, pour de nombreuses raisons. »

Une déclaration qui illustre la manière dont Sambora percevait son rôle dans l’équilibre du groupe : apporter ses idées, mais aussi savoir quand laisser la vision collective prendre le dessus.

L’histoire derrière « Wanted Dead or Alive »

Parmi les nombreux classiques auxquels Richie Sambora a participé, « Wanted Dead or Alive », sorti en 1987 sur l’album Slippery When Wet, occupe une place particulière.

Le guitariste a expliqué que cette chanson avait été pensée pour permettre à Bon Jovi de toucher une nouvelle génération de fans.

« Je me suis dit que si le groupe devait continuer au fil des ans, il nous faudrait une chanson pour les jeunes. Et j'ai eu cette idée, "Wanted Dead or Alive". »

Sambora a également raconté une anecdote improbable sur la création du célèbre riff : « Un jour, j'étais défoncé, assis dans le sous-sol de ma mère à attendre que Jon m'apporte une pizza. Et j'ai écrit ce riff en me disant : "Bon, c'est plutôt facile. Ça a l'air difficile à jouer, mais ça ne l'est pas du tout." »

Selon lui, ce morceau a également joué un rôle important dans l’évolution du public du groupe : « Ça a donné envie aux filles d'amener leurs maris et leurs copains à nos concerts, pour qu'elles n'aient plus l'impression de devoir se cacher. »

Avec ses riffs reconnaissables et son ambiance de ballade western, « Wanted Dead or Alive » est devenu l’un des morceaux emblématiques de Bon Jovi, confirmant le talent de Richie Sambora comme compositeur et guitariste.

Aujourd’hui, même loin du groupe, Sambora continue de rappeler qu’il n’était pas seulement l’homme derrière les solos : il était l’un des architectes du son Bon Jovi, même lorsqu’il choisissait de rester dans l’ombre.