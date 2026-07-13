The Cure : le bassiste Simon Gallup, "souffrant", a été remplacé sur scène par son fils Eden

Les fans de The Cure ont eu une surprise lors du dernier concert du groupe. Alors que la formation britannique poursuit sa grande tournée au Royaume-Uni et en Europe, le bassiste historique Simon Gallup a dû manquer un rendez-vous sur scène en raison d’un problème de santé.

Lors du concert du vendredi 10 juillet, les spectateurs ont rapidement constaté l’absence du musicien aux côtés de Robert Smith et du reste du groupe. Pour assurer la continuité du spectacle, c’est finalement son fils Eden Gallup qui a pris la relève à la basse.

Eden Gallup monte sur scène pour remplacer son père

Habitué à évoluer dans l’univers musical de son père, Eden Gallup a accepté de relever le défi et de rejoindre The Cure afin de permettre au groupe de maintenir son concert.

Cette apparition particulière a marqué les fans présents, d’autant plus que Simon Gallup occupe une place centrale dans l’histoire du groupe. Arrivé au sein de The Cure à la fin des années 1970, il est devenu l’un des piliers du son du groupe aux côtés de Robert Smith.

Robert Smith donne des nouvelles de Simon Gallup

Après le concert, Robert Smith a expliqué les raisons de cette absence dans une publication sur Instagram. Le chanteur a révélé que son bassiste avait été touché par un problème de santé peu avant les concerts prévus à Berlin.

« Peu avant le premier de nos trois concerts au Wuhlheide à Berlin, Simon est tombé malade », a écrit Robert Smith. « Son fils Eden est monté sur scène pour sauver le spectacle. »

Le leader de The Cure a ensuite précisé que Simon Gallup n’était pas encore suffisamment remis pour reprendre sa place : « Malheureusement, Simon n'est pas encore assez rétabli pour jouer, donc Eden sera de nouveau avec nous ce soir. »

Un hommage rendu au bassiste historique

Durant la soirée, le groupe a également tenu à montrer son soutien à Simon Gallup en lui dédiant le titre « Lullaby », l’un des morceaux les plus emblématiques de leur répertoire.

Dans son message, Robert Smith a également invité les fans à envoyer leurs encouragements au bassiste : « Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour souhaiter à Simon un prompt rétablissement. Et merci à Eden ! On passe à autre chose. »

The Cure poursuit sa tournée européenne

Malgré cette absence exceptionnelle, The Cure continue son périple européen avec une nouvelle énergie. En attendant le retour de Simon Gallup, c’est donc Eden Gallup qui accompagne temporairement le groupe sur scène.

Une situation inhabituelle pour les fans, mais aussi un moment symbolique : celui de voir la nouvelle génération prendre le relais, même provisoirement, au sein d’un groupe qui continue d’écrire son histoire après plus de quatre décennies de carrière.