The Cure démarre sa tournée européenne avec un concert de près de 2h30 !

De retour sur scène au Primavera Sound de Barcelone, The Cure a offert un concert généreux de plus de deux heures. Entre classiques incontournables, morceaux rarement joués et actualité autour de Robert Smith, les fans ont été comblés.

The Cure a donné le coup d'envoi de sa tournée européenne 2026 le 5 juin au Primavera Sound de Barcelone. Fidèle à la DA de ses dernières tournées, la formation de Robert Smith a ouvert son set avec "Alone", extrait de son dernier album "Songs Of A Lost World", avant de conclure la partie principale du spectacle sur l'épique "Endsong", un show de presque deux heures et demie !

Les fans de longue date ont également eu droit à plusieurs surprises. The Cure a ressorti "Mint Car", absent des concerts depuis près de dix ans, mais aussi "alt.end" et "2 Late", deux titres rarement interprétés ces dernières années. Le groupe a ensuite enchaîné avec un rappel particulièrement généreux composé de neuf chansons, dont , "The Lovecats", "Close To Me", ou encore l'incontournable "Boys Don't Cry".

Une collaboration avec une star de la pop américaine !

L'actualité de Robert Smith ne s'arrête pas là. Le chanteur fait également parler de lui pour sa collaboration avec Olivia Rodrigo sur "What's Wrong With Me", dont la sortie est attendue le 12 juin prochain. Les deux artistes s'étaient déjà croisés sur scène à Glastonbury, mais ce titre marquera leur premier duo officiel. De quoi entretenir l'engouement autour de The Cure, qui poursuivra désormais sa tournée européenne avec plusieurs festivals majeurs, dont Rock Werchter début juillet.