Gojira : Mario Duplantier rejoint enfin la tournée américaine !

Par Yohan G

Après plusieurs jours de blocage administratif, Mario Duplantier a finalement obtenu les documents lui permettant d'entrer aux États-Unis. Le batteur va pouvoir retrouver Gojira pour la suite de sa tournée américaine.

C'est une excellente nouvelle pour Gojira. Empêché de rejoindre ses partenaires en raison de problèmes liés à son entrée sur le territoire américain, Mario Duplantier a finalement obtenu les autorisations nécessaires. Le batteur a annoncé la nouvelle avec sobriété sur ses réseaux sociaux : "Problème réglé. Passeport obtenu. À très vite".

Un batteur de Paleface Swiss assurait l'intérim

Contraint de débuter sa tournée américaine sans lui, le groupe avait dû faire appel à Luigi Paraventi, batteur de Paleface Swiss, pour assurer les premiers concerts. Désormais, les fans pourront retrouver Gojira au complet. Mario Duplantier a même partagé une photo de lui sur scène, brandissant une pancarte sur laquelle on pouvait lire : "Mon passeport est arrivé", de quoi célébrer ce dénouement avec humour.

Les raisons précises de ce revirement n'ont pas été dévoilées. Mais cette histoire confirme que les démarches d'immigration vers les États-Unis sont devenues de plus en plus complexes ces dernières années, y compris pour les artistes en tournée. Cette fois, tout est finalement rentré dans l'ordre, permettant à Gojira de poursuivre sa tournée nord-américaine avec son batteur historique.