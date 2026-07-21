Gojira : Mario Duplantier interdit d'accès aux États-Unis, le groupe trouve un remplaçant en urgence !

Par Yohan G

Le groupe français a dû revoir ses plans à la dernière minute. Empêché d'entrer sur le territoire américain, Mario Duplantier a été remplacé en urgence par le batteur de Paleface Swiss pour plusieurs festivals.

Mauvaise surprise pour Gojira. À quelques jours d'une série de concerts aux États-Unis, Mario Duplantier n'a pas pu rejoindre le reste du groupe en raison d'un problème d'immigration. Face à cette situation imprévue, les Français ont fait appel à Luigi Paraventi, batteur du groupe Paleface Swiss, pour assurer les prestations estivales. Il a fait ses débuts avec Gojira lors du Rock Fest de Cadott, dans le Wisconsin, avant d'enchaîner les festivals Upheaval et Inkcarceration.

Sur Instagram, le groupe a annoncé la nouvelle avec une touche d'humour en publiant une image inspirée de Super Mario Bros :

"Salut tout le monde ! Une annonce importante concernant nos concerts en festival. Mario fait face à un problème d'immigration qui l'empêche de se rendre aux États-Unis à temps pour nos dates. Il est dévasté de ne pas pouvoir être parmi nous et a tout tenté, à chaque étape, pour trouver une solution."

Luigi Paraventi à la rescousse !

Les Français ont également salué l'engagement de son remplaçant :

"Nous sommes infiniment reconnaissants envers l'incroyable Luigi Paraventi (de Paleface Swiss), qui a accepté de prendre la relève au pied levé. Le 'Joueur 2' entre en scène. RESPECT. On a hâte de vous retrouver là-bas !!"

Malgré cette absence forcée, Gojira maintient l'ensemble de ses concerts aux États-Unis. Reste désormais à savoir quand Mario Duplantier pourra retrouver ses partenaires sur scène.